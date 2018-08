POR BRUNO SCELZA

De soberanías y esas cosas

El gobierno se opone a la intervención de FIFA en la AUF porque se “desconocen las leyes uruguayas”. Según el director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del MEC, Juan Pablo Maqueira, "la AUF es una asociación civil y el control administrativo de las asociaciones civiles lo tienen el Poder Ejecutivo y el MEC”. Ayer, los jugadores de la selección, la Mutual, OFI y la gremial de árbitros manifestaron su apoyo a la intervención de FIFA.

Investigan en Francia

Un hombre mató a su madre y a su hermana en París hace pocos minutos; el Estado Islámico reivindicó el ataque pero el episodio aún es confuso.



Las Pisan

Hoy se tienen que llevar a cabo las pruebas PISA en el liceo 18 de Aires Puros, pero los docentes están en contra porque esas pruebas son “tendenciosas” y “solo evalúan algunas disciplinas que son funcionales al mercado de trabajo y a la privatización”, según dijo uno de los adscriptos. Por este motivo es que los docentes van a parar y ocupar el liceo, para que no se realicen las pruebas.

La cocina A punto

No rompan nada

Anoche se votaron por unanimidad en el Senado argentino los allanamientos a dos propiedades de Cristina Kirchner en el marco de la investigación sobre los cuadernos de las coimas. La expresidenta había dicho que no se oponía a los allanamientos siempre que se cumplieran cinco condiciones: que no haya cámaras de televisión ni fotográficas, que estén presentes sus abogados y un senador designado por ella misma, que "se resguarden los objetos de uso personal y de aquellos que conformen el ajuar de las casas" y que el juez Claudio Bonadio "no rompa nada y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia".

Charlas de ascensor

Se complicó

Nacional jugó con San Lorenzo por la Copa Sudamericana y perdió 3 a 1. El partido de vuelta, para el que el tricolor va con dos goles en contra pero un tanto de visitante, se jugará en el Gran Parque Central el 26 de setiembre.

La yapa: la foto del día

El taiwanés Huang Yujen enfrenta al saudí Ghazi Mushabbab Alasmari den los octavos de final de taekwondo de los Juegos Asiáticos de 2018 en Yakarta. Foto: AFP.

