Nuevos ingresos al Estado, teorías por el avión ucraniano, los nuevos entrenadores y El Empresario

Dos buenas noticias: hoy es viernes y el lunes vuelve Ángel. ¿Traerá chocolates para compartir?

Otra vez problemas en la transición

Al inicio fue el no aumento de las tarifas públicas, luego se sumó las designaciones de generales en el Ejército y ahora se agregan los contratos que se firmarán sobre el filo del traspaso de mando. La transición entre el gobierno saliente del Frente Amplio y el del entrante liderado por Luis Lacalle Pou avanza en buenos términos, sin embargo desde el futuro gabinete, varios ministros que tomarán el mando el 1° de marzo de 2020 alertan por cientos de nuevos funcionarios que heredarán.



Los jerarcas designados por el presidente electo sostienen que el escenario -que no estaba en sus cálculos- complica el trabajo planificado. ¿Cuál es la dificultad que identifican? Los futuros jerarcas sostienen que no saben si esos funcionarios que quedarán efectivos en el ámbito público son necesarios para sus planes, y si cumplen con el perfil que aspiran los nuevos ministros.



Incluso en muchos casos supondrá un incremento presupuestal en lo salarial; dificultando aun más el plan de ahorro que Lacalle Pou anunció en la campaña electoral.

Dicen que fue un misil

Un misil iraní. Esta es la hipótesis más firme que explicaría la caída del avión ucraniano que el miércoles se estrelló apenas despegar de Teherán, capital de Irán, con destino a Kiev, Ucrania, con 176 personas a bordo.



La hipótesis del misil iraní la manejaron ayer jueves el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.



Además, un video verificado y publicado por el diario The New York Times parece mostrar un misil iraní golpeando a un avión cerca del aeropuerto de Teherán, el área donde la aeronave dejó de transmitir su señal antes de estrellarse.



De usar el plano de una revista a ser referente en casas rodantes

Hoy El Empresario tiene una nota con la historia de Carlos Piriz, un técnico en electrónica de comunicaciones que hizo una casa rodante con un plano de una revista y ahora es referente en el rubro.



Entre todos los productos —tráileres, mini casas rodantes, casas rodantes, motorhomes, foodtrucks, casas agrícolas, mini carritos para shopping (esto es nuevo)—, en 30 años ha construido más de 400 unidades.



Charlas de ascensor



Señores de las cuatro décadas

Ahora empieza una nueva temporada y la mayoría de los clubes decidió renovar sus cuerpos técnicos. El dato curioso es que de los ocho que cambiaron siete eligieron técnicos que rondan apenas los 40 años.



Algunos van a tener cerca a gente mayor que tiene la experiencia que a ellos les falta por ser nuevos en el asunto así que entre jóvenes y mayores ayudan a equilibrar.

La foto

Musulmanes rezan mientras asisten a la Congregación Musulmana Mundial, también conocida como "Biswa Ijtema", durante las oraciones del mediodía en Tongi, en las afueras de Dacca.

