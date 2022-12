Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina obtuvo su tercera Copa del Mundo

¡Buen lunes! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. El equipo de Lionel Messi le ganó a Francia en un encuentro infartante. Empecemos el recorrido.

Esperan a la albiceleste

En la vecina orilla aguardan la llegada de los campeones desde Qatar tras la histórica final entre Argentina y Francia en la que los albicelestes obtuvieron su tercera Copa del Mundo. Tensión. Lionel Messi, que se coronó como el mejor futbolista de Qatar 2022, se llevó el único título que le faltaba, con una gran mano de Dibu Martínez y un equipo que luchó hasta los penales para superar al equipo de Mbappé. Impacto. De esta forma, ya nadie podrá decir que Messi no ganó nada con Argentina. Fue campeón del mundo en Sub 20, obtuvo la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos, ganó una Copa América luego de 28 años, se quedó con la Finalissima ante el campeón de Europa y levantó ayer la Copa del Mundo con el bisht, la capa tradicional en Oriente Medio que se usa “para celebrar los momentos importantes”.



Múltiples festejos

“Es el título que me faltaba y aquí está. Es una locura. Ha habido que esperar mucho", dijo Messi tras el triunfo. No te pierdas en Ovación el desfile de Argentina en Qatar, los goles de la infartante final y todas las repercusiones, inclusive la videollamada entre Luis Suárez y Messi tras el triunfo. Retorno. El histórico delantero argentino dijo que está deseando regresar a Argentina "para festejar en el país y ver la locura que hay allí". Se estima la llegada del seleccionado a Ezeiza sobre la madrugada de este martes, según medios argentinos. Festejos. No solo se han vivido en el Obelisco de Buenos Aires y en otras zonas del vecino país. Te recomiendo esta nota de Ovación con la fiebre argentina en Montevideo.



Inscripciones a clases

La semana pasada abrieron las inscripciones para Primaria, y como todos los años en algunas escuelas se registran largas filas de padres para anotar a sus hijos. Esto pese a que las preinscripciones se realizan por la plataforma GURI y no en persona. Caso. En el caso de la escuela de tiempo completo N° 193 Galicia, en el Prado, un grupo de padres esperó horas fuera del local para anotar a sus hijos, y se encontró que había muy pocos cupos disponibles. Frente a la viralización de fotos y videos de familias aguardando en la puerta de los centros educativos, las autoridades de la ANEP recordaron cuál es el reglamento de inscripción. Te recomiendo esta nota para más detalles.

Caso Ache

Luego de que el sector Ciudadanos escuchara los descargos de la números dos de Cancillería, Carolina Ache, sobre su rol en el proceso de entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, se aguarda una definición tras el retorno al país de su líder, el ministro de Ambiente Adrián Peña. Medida. El senador colorado Pablo Lanz había señalado la semana pasada que hoy lunes se haría el encuentro con Peña, pero lo cierto es que esa instancia no tuvo confirmación a última hora del domingo. Contexto. El ministro cuenta con una agenda muy cargada ya al inicio de la semana y aún no se ha interiorizado al detalle acerca del informe que presentó Ache en la bancada de Ciudadanos.



Temporada 2023

Los operadores esperan una buena temporada en la primera quincena de enero de 2023. Maldonado. Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado, dijo a El País que las propiedades de “primera línea” en José Ignacio, La Barra, Manantiales, Portezuelo, playa Brava y Mansa están “todas prácticamente alquiladas”. En cuanto a las de “segunda y tercera fila” hay menos contratos. Rocha. Ricardo Pereira, de la Cámara Inmobiliaria de Rocha, dijo que la demanda no es muy positiva para los balnearios del departamento, excepto en La Paloma en la primera quincena de enero. Te recomiendo esta nota (para suscriptores) para más detalles.



