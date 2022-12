Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristina Kirchner aseguró que no será candidata tras condena

¡Buen miércoles! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. Tras una intensa cumbre del Mercosur, se conoció un fallo histórico en Argentina. Empecemos el recorrido.

Fallo inédito

Un tribunal argentino condenó ayer a la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitó para ocupar cargos públicos de manera perpetua tras hallarla culpable de fraude y corrupción en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz cuando ejerció la Presidencia. Reacción. Kirchner atribuyó el fallo a una “mafia judicial”, reiteró que es víctima de una persecución política y aseguró que no será candidata “a nada” en las elecciones de 2023. Efecto. La política no irá a prisión por contar con fueros y el fallo abre un derrotero de apelaciones que puede durar años y durante el cual podría postularse a cargos públicos.

Lacalle y Fernández

Ayer se vivió una intensa cumbre del Mercosur con el encuentro de la mayoría de los presidentes del bloque. Contexto. Los ojos estaban puestos más que nada en el intercambio entre Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández. Postura. Lacalle Pou enfatizó que necesita “abrirse al mundo” porque tiene “vocación” de hacerlo, y que, por tanto, no va a quedarse “quieto” aguardando a sus socios porque ese mismo mundo “avanza y no espera”. Respuesta. En referencia a la intención del gobierno uruguayo de negociar en forma unilateral con países extrazona, Fernández retrucó: "El camino no es el que proponés", y lanzó: “La solución no es que cada uno haga la propia". Te recomiendo esta nota para más detalles.

Más fondos a Orsi

Con el voto del edil canario colorado Jerónimo Costa, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, consiguió un préstamo de $ 880 millones, con el que pretende hacer obras de caminería rural, recolección de residuos y alumbrado público. Contexto. El fondo, aprobado ayer en la Junta Departamental, será orientado a obras que intentó llevar adelante antes con un fideicomiso de US$ 80 millones, que se truncó en agosto pasado por la intervención de jerarcas nacionalistas y colorados. Antecedente. El caso de Costa no es aislado ya que para obtener un fideicomiso de US$ 44 millones, Orsi había convencido en abril al edil blanco Juan López.

Defensa ante la FIFA

La AUF contrató al abogado argentino Ariel Reck, que defendió a Messi en 2017, para asistir a Josema, Godín, Cavani y Muslera ante la FIFA, que abrió un expediente disciplinario a la propia federación y a los cuatro jugadores por su comportamiento en el final del partido de Uruguay contra Ghana, el último encuentro que disputó la Celeste tras quedar eliminado del Mundial de Qatar. Te recomiendo esta nota de Ovación con más datos de los casos que patrocinó Reck, las infracciones a las que se podrán ver sometidos los acusados por FIFA y en cuánto tiempo se podría conocer las sanciones.



Heber tras renuncia

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que el número dos de la Policía Nacional, Héctor Ferreira, que renunció tras conocerse chats con Alejandro Astesiano, “honró el uniforme y no lo deshonró”. Contexto. Ferreira dejó su cargo luego de estar vinculado en chats con el excustodio, que incluyeron comentarios despectivos contra el senador frenteamplista Alejandro Sánchez. Mensaje. Heber dijo que el paso al costado del jerarca fue una “decisión personal” y que la investigación de Interior no halló “ninguna actitud irregular” por parte de Ferreira.

Esto es todo por hoy, nos reencontramos mañana.



