El equipo que llevaría Uruguay para ganarle a Ghana

¡Buen viernes! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. Uruguay en vilo esperando una victoria para pasar de fase. Empecemos el recorrido.

Mundial

Los ojos de más de tres millones apuntan hacia Qatar porque hoy la Celeste se juega todo contra Ghana a las 12.00 hora uruguaya. Contexto. Las posibilidades de pasar a octavos no dependen solo de los uruguayos, sino de lo que también juegue Corea del Sur, pero hay algo claro: sí o sí la selección debe ganar para pasar de fase. Formación. Respecto al equipo, como siempre hubo mucho hermetismo en los últimos días, pero Diego Alonso dejará el 3-5-2 del último partido, (que no le dio resultado), para jugar con un 4-3-2-1 o 4-3-3. Atención. No te pierdas en Ovación el probable equipo uruguayo que enfrentará al conjunto africano este mediodía.



Presunto espionaje

Se conocen nuevos datos de la investigación que comenzó el Ministerio del Interior por el presunto espionaje a los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara. Medida. Interior sumarió a una funcionaria de Migración en Aceguá que ingresó a la ficha de Carrera del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP). Dato. La funcionaria había sido una persona de confianza de Carrera cuando este estuvo en la cartera entre 2010 y 2017, tal como informó ayer La Pecera (Azul FM). Declaración. La funcionaria, hoy sumariada, declaró en la investigación de urgencia de Interior que había entrado al sistema con el objetivo de corregir el nombre de una de las hijas del senador Carrera. Te recomiendo esta nota para más detalles.

Mensaje del Senado

Vinculado con el presunto espionaje a los senadores frenteamplistas en el marco del caso Astesiano, ayer de noche el Senado aprobó por unanimidad una declaración donde se remarcó que la “sola posibilidad” de que se hubieran llevado adelante el espionaje ameritaba un mensaje “inequívoco de todo el sistema político en el sentido de que no serán toleradas acciones que debiliten el funcionamiento democrático del Uruguay”. Contexto. En la sesión extraordinaria impulsada por la oposición, el Senado reafirmó su confianza en los operadores judiciales y estableció que, de confirmarse la denuncia de espionaje, los fueros parlamentarios se verían afectados.

Cambios en Interior

También relacionado con el caso Astesiano, el Ministerio del Interior apartó del cargo al director de Inteligencia Policial, Claudio Correa, y al subdirector nacional ejecutivo, Jorge Berriel, en forma preventiva mientras avanza la investigación. Paso. Los otros jerarcas que están de licencia mientras la fiscal Fossati avanza con la causa son el subdirector de la Policía Nacional, Héctor Ferreira; y el director de la Dirección General de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León. Relevamiento. Los jerarcas descartaron haber hecho favores a Astesiano, según una investigación realizada por Interior. Más detalles en esta nota.



Alerta en España

La Justicia española investiga como un posible caso de terrorismo las “cartas bomba” relacionadas con la guerra en Ucrania que han recibido hasta ahora el presidente español Pedro Sánchez, embajadas y al menos una empresa de armas. Caso. Entre los destinatarios de dichas cartas estaba la embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso -exembajadora en Uruguay-. Impacto. Un trabajador de la embajada de Ucrania en Madrid sufrió heridas leves en una mano tras abrir un sobre días atrás. De todos modos, se reforzaron la seguridad en las sedes diplomáticas y los edificios públicos de España.

