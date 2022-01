Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tensión en Venezuela, el FA en Montevideo, los desafíos de Forlán y de Munúa

6 de enero, el primer feriado laborable más no laborable del calendario.

Uruguay condenó la actitud de Maduro

Tanto el gobierno saliente de Tabaré Vázquez como el entrante de Luis Lacalle Pou condenaron ayer la actitud del régimen de Nicolás Maduro de impedirle al líder opositor, Juan Guaidó, ingresar a la sesión de la Asamblea Nacional en la que iba a ser reelecto como presidente del legislativo venezolano.



En tanto, el próximo ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, señaló: “Con Juan Guaidó y diputados opositores impedidos de ingresar al Parlamento por la policía, en sesión plagada de irregularidades, se proclamó nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Nuestra más enérgica condena a estas acciones contrarias a la legitimidad constitucional”.



También la futura vicepresidente de la República, Beatriz Argimón, dio su parecer con respecto a la situación en Venezuela:



“El régimen de Maduro no permitió ingresar al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y demás diputados de la oposición a una sesión donde se autoproclama presidente un diputado de este régimen. La dictadura en Venezuela sigue avasallando derechos”, sostuvo Argimón.

La elección no está ganada

Para las elecciones departamentales hay tres nombres que el Frente Amplio tiene firmes: la senadora electa Carolina Cosse, el director del Hospital Maciel Álvaro Villar y el subsecretario de Economía Pablo Ferreri.



En medio de la discusión planteada en la interna del Frente Amplio por las candidaturas, hay quienes advierten que la elección no está ganada y que hay que mirar más el mes de mayo que la elección presidencial de 2024.



En esta postura está el director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta. “En Montevideo hay que hacer lo de Cerro Largo: buscar un candidato fuerte y no andar midiendo la competencia dentro de 5 años. Si no entendemos que tenemos que poner lo mejor en Montevideo, corremos riesgo. Si no presentamos un buen candidato con buen equipo, la posibilidad de perder está planteada”, opinó el jerarca municipal en diálogo con El País.



Peñarol renueva la ilusión con Diego Forlán al mando del plantel principal en medio de una enorme expectativa, ya que será la primera experiencia del mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 como entrenador tras retirarse del fútbol profesional.



Jugadores, dirigentes, socios e hinchas carboneros esperan con ansias ver en escena al equipo de “Cachavacha” en un año de muchos desafíos para un club que dejó escapar la chance de ser tricampeón Uruguayo en 2019 y que ahora irá en busca de conquistar el torneo local, pero además habrá otros ítems importantísimos para la gestión de Diego al frente de los carboneros. En esta nota los diez desafíos a los que tendrá que enfrentarse.



Después de abiertas las puertas de la casa, de resaltar sus aptitudes con palabras elogiosas como si se entregase una especie de alfombra roja para darle la bienvenida, desde este lunes 6 de enero Gustavo Munúa ingresa en el mundo real.



Ahora, con el transcurso de las jornadas futboleras, se verá obligado a cumplir con una especie de decálogo de normas para que su actuación sea apreciada y merecedora de afrontar los dos años de contrato prometidos para lograr su regreso. Es obvio que no están escritas, pero no hay dirigente o hincha de Nacional que no aguarde con gran expectativa que Munúa supere con creces estos diez desafíos.

Renée Zellweger fue la ganadora a mejor actriz en la categoría drama durante los premios Globo de Oro. El mejor actor en esa misma categoría fue Joaquin Phoenix por su interpretación del Guasón.

