Secundaria definió que no se repite en diciembre y las faltas no cuentan

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este martes con las principales noticias para empezar el día. Una flexibilización para los cursos 2022 derivó en varios cuestionamientos. Empecemos el recorrido.

Medida

La Dirección General de Secundaria resolvió flexibilizar el régimen de aprobación de cursos para 2022 y mantener la modalidad que se utilizó en 2021, año de plena pandemia de covid-19. Efecto. Esto implicará que el estudiante no repetirá en diciembre, aunque tenga más de cinco asignaturas insuficientes y las inasistencias no afectarán la promoción del curso en ningún caso. Objetivo. La ANEP resolvió esta medida para dar a los alumnos un mayor plazo para que aprueben las asignaturas y que, además, tengan un mayor acompañamiento de profesores. Respuesta. La medida ya generó críticas desde varios sectores de la educación.

Paro

El Pit-Cnt hará este martes un paro general parcial de 9:00 a 13:00 horas, bajo la consigna "que no te roben el futuro, contra la reforma jubilatoria y el modelo de la desigualdad". Impacto. El sector del transporte acompaña la medida, pero no se paraliza. En tanto, sí se paralizará la actividad en varios ministerios y otros organismos públicos. Te recomiendo esta nota con más detalles del impacto de la medida que activó el Pit-Cnt en un contexto de debate en el Parlamento de una reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno.

Hacker

El hacker Christian Martin fue alojado en la Unidad 25, un módulo de máxima seguridad que funciona en el ex Comcar, luego de que continuara realizando estafas desde otra prisión que facilita la utilización de celulares. Medida. Ahora Martin no accede a un celular, tiene solo horas de patio y no interactúa con otros presos. Antecedentes. Martin fue procesado por la Justicia tras realizar una estafa millonaria al Fonasa y por haberse hecho pasar por un fiscal para ordenar a la Policía la detención de su expareja, el padre y otro familiar. Más detalles en esta nota (para suscriptores).

Filtración

La Intendencia de Montevideo (IMM) redactó un pliego para modernizar y mejorar las paradas de ómnibus de la capital, que debería ser confidencial hasta su aprobación por la Junta Departamental. Planteo. Un edil nacionalista denunció la aparente filtración del documento —a estudio de los ediles de la Comisión de Legislación y Apelaciones— a una de las empresas interesadas. Respuesta. La IMM descartó la filtración. Fuentes municipales consultadas por El País plantearon que se busca “frenar” el trabajo de los últimos meses y aseguraron que la denuncia no tiene asidero.

MDA

Un joven de 28 años murió en la mañana del sábado 5 de noviembre tras asistir a una fiesta de música electrónica la noche anterior. Paso. Fiscalía investiga si su muerte se debe al consumo de comprimidos con el logo de EA Sport, que contienen la droga sintética MDA. Impacto. En esta nota de hoy, El País habló con expertos para conocer más de esa sustancia estimulante y sus efectos.



