Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"A estas payasadas no vengo más": tensa relación entre la Caja Profesional y el gobierno

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este martes con las principales noticias para empezar el día. Aumentan las diferencias en las negociaciones de reforma del organismo paraestatal. Empecemos el recorrido.

Polémica

La demora en la redacción del anteproyecto de reforma de la Caja de Profesionales tensa la relación con el gobierno y también a la interna del organismo. Dato. En la última reunión de la comisión, constituida por integrantes de la caja y el gobierno, el director en representación de los activos, Fernando Rodríguez Sanguinetti, abandonó la mesa de negociación y no participará más de la misma. Cruce. “A estas payasadas no vengo más”, lanzó tras una discusión con el director nacional de Seguridad Social del MTSS, Daniel García Zeballos. Contexto. El gobierno había anunciado en mayo que la redacción de la reforma no tardaría más de un mes, pero la falta de acuerdo provocó un retraso que ya lleva cinco meses.



Juicio político

Dirigentes del Partido Nacional se mostraron molestos tras el pedido de juicio político que activaron 13 ediles capitalinos de la coalición contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. Análisis. Varios blancos no pueden creer la estrategia y, mucho menos, que lo hicieran de manera “inconsulta” con las autoridades del partido y los referentes sectoriales. Impacto. Coinciden de que no hay fundamento jurídico para proceder al mecanismo que permite la Constitución ante delitos graves o violación importante de la Carta Magna, cuando lo que se denuncia como irregular es que Cosse no ha respondido pedidos de informes o que manda representantes a la Junta cuando es convocada.

Apoyo "en bloque"

El Frente Amplio definió tras varias reuniones respaldar “en bloque” a Cosse ante el juicio político, sin “perder del foco” los temas de alcance nacional que, a consideración de la oposición, ponen en aprietos al gobierno. Conferencia. “Me parece bastante obvio que esto es una cortina de humo para tapar otros problemas", lanzó ayer Cosse. "Si ya se sabe que los votos (en el Senado) no están, vuelvo al humo", insistió la intendenta, que llamó a "que se reconsidere" la decisión. Apunte. “Este humo es de mala calidad”, sostuvo Fernando Pereira, refiriéndose a lo poco oportuno y exagerado que para la oposición fue el uso del juicio político.

Palacio Taranco

No te pierdas esta recorrida por el Museo de Artes Decorativas - Palacio Taranco, para viajar a la mansión de estilo francés, de más de un siglo, en el corazón de la Ciudad Vieja. Inédito. El pasado jueves fue inaugurada una exposición que muestra, por primera vez, 14 de las 23 acuarelas que realizaron los arquitectos franceses que proyectaron la preciada e histórica construcción, que lo realizaron desde París sin haber venido nunca a ver el lugar. Dato. Todavía hay partes de la casa que continúan en la forma exacta en la que indicaban esos dibujos.

Crisis financieras

El Nobel de Economía 2022 fue concedido ayer a un grupo de expertos (Bernanke, Diamond y Dybvig) “por la investigación en banca y crisis financieras” de comienzos de la década de 1980, que ha sido la base sobre la que se ha levantado la “regulación bancaria moderna”. Análisis. Enrique Iglesias, Aldo Lema, Marcelo Sibille y Pablo Rosselli hablan con El País de la aplicación del modelo en Uruguay. Adelanto. “No hay que manosear las cosas económicas, hay que manejarlas con cuidado. Bernanke es un ejemplo de cordura y sensatez”, dijo Iglesias. Más detalles en esta nota de la sección Negocios.



Para entretenerse

Daniel Castro vuelve a la televisión con un nuevo programa: los detalles.



Cómo se hizo "Togo", la película uruguaya para Netflix: sus productores lo cuentan



Esto es todo por hoy, nos reencontramos mañana.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocerlas y suscribirte podés hacerlo aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy