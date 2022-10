Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Salinas anuncia retiro del MSP; será en marzo y CA busca sucesor

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este miércoles con las principales noticias para empezar el día. Se evalúan posibles nombres para suceder a Salinas ante su salida del Ejecutivo. Empecemos el recorrido.

Otro rumbo

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dejaría su cargo en el mes de marzo de 2023, indicaron a El País fuentes oficiales luego de que el jerarca anunciara en las últimas horas que tenía intenciones de “redondear” su actuación en los próximos meses. Cabildo Abierto. Guido Manini Ríos, dijo que “es posible” que la actual directora general de coordinación del MSP, Karina Rando, sea una de las personas propuestas para sustituir a Salinas. Sin embargo, El País pudo confirmar que los cabildantes también manejan el nombre de Blauco Rodríguez, director de la Región Sur de ASSE.

Multas más altas

La Intendencia de Montevideo (IMM) enviará a la Junta Departamental un proyecto de decreto que elevará “radicalmente” las sanciones económicas para las empresas que tiren basura de forma irregular. Postura. “La intención es que sea un castigo”, explicó a El País el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi. Medida. La mayor sanción que puede recibir una empresa por tirar sus residuos fuera de la usina de Felipe Cardoso llega a 350 unidades reajustables ($ 523.000), que fue la que recibió a fines de setiembre la empresa de volquetas Atlas por arrojar escombros al agua.



Trabas desde Argentina

El gobierno argentino activó ayer más trabas a las importaciones. Paso. En la resolución se establecen cientos de productos que pasarán a tener licencias no automáticas, lo que en la práctica implica que para comprar esa mercadería en el exterior, deberán contar con un permiso específico, y además el importador deberá ser habilitado por el Banco Central argentino. Más medidas. Además, se creará un sistema de trazabilidad y ordenamiento de las compras al exterior, con el objetivo de proteger los dólares ante la crisis cambiaria.

Hagobian

El dirigente frenteamplista Sebastián Hagobian se reunirá hoy con las autoridades de Asamblea Uruguay para dar explicaciones sobre su participación en los referéndums ilegales organizados por Rusia para anexar regiones de Ucrania. Impacto. El caso derivó en un pedido del gobierno ucraniano a Presidencia de que inicie acciones legales contra Hagobian. Frente Amplio. El diputado Gustavo Olmos que sostiene que Hagobian debería dejar de representar a la izquierda en ámbitos del exterior, y de Daoiz Uriarte que califica de incompatible el cargo que desempeña en Relaciones Internacionales de la IMM con las posturas de la coalición de izquierda. Más detalles en esta nota (para suscriptores).



Copa AUF Uruguay

Te recomiendo esta nota de Ovación con todos los detalles del partido entre Peñarol y Plaza Colonia, por la Copa AUF Uruguay, que se disputará hoy 20:30 en el Estadio Artigas de Paysandú, y se transmitirá por VTV y Star Plus. Panorama. Tras quedar afuera de la lucha de la Anual y encontrarse en una situación no muy cómoda en el Torneo Clausura, Peñarol hoy tiene la Copa AUF Uruguay como una de sus principales prioridades. DT. Leonardo Ramos optaría por un once alternativo que contará con titulares y con futbolistas que no suelen tener demasiados minutos.

Para entretenerse

Adrián Caetano hace historia en Netflix con western de cuidacoches filmado en Uruguay



¿Madonna viene a Uruguay? Reservan el Estadio para show de la Reina del Pop en 2023



Esto es todo por hoy, nos reencontramos mañana.



