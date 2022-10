Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Caso Astesiano: partidas de nacimiento tenían códigos QR falsos

La oposición busca conocer más detalles del caso Astesiano en el Parlamento.

Falsificaciones

Un ciudadano ruso que fue imputado a fines de setiembre en el marco del caso que vincula a Alejandro Astesiano, exjefe de custodia del presidente Luis Lacalle Pou, había presentado documentos falsificados en Identificación Civil con el propósito de obtener la ciudadanía y luego tramitar el pasaporte uruguayo. Dato. Los investigadores de las direcciones de Inteligencia e Identificación Civil detectaron a simple que en el documento “hay diferencias en la tinta” y “en el formato preimpreso” utilizados en las partidas uruguayas. “Cada partida de nacimiento tiene un código QR. Se intentó leer el código QR del documento presentado por R.K. y éste no redirige a ningún lugar”, indicó la fiscal Nicolini.

Llamado

Vinculado con el caso Astesiano, senadores del Frente Amplio resolvieron ayer citar en régimen de comisión general al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y que lo acompañen el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Presidencia, Álvaro Garcé. Dato. Para esta instancia se requieren los votos del oficialismo, que estarían, porque se busca “transparentar al máximo” el asunto, dijeron fuentes de la coalición. Medida. El FA prevé plantear el asunto en la sesión ordinaria del próximo martes, cuando haya concluido el debate por el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. El miembro convocante será el senador Alejandro Sánchez.

Huelga general

La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) decidió iniciar una huelga general a partir de hoy y que, por lo menos, se extenderá hasta el jueves, día en que se termina de votar la Rendición de Cuentas en el Senado. Contexto. La medida es en reclamo de más partidas incrementales que permitan continuar con las mismas becas estudiantiles y tener una recuperación salarial, entre otros asuntos. Impacto. Se prevé la suspensión de actividades en toda las facultades, aunque cada una organizará la huelga a su manera. Medida. En el caso de la Facultad de Arquitectura se decidió que, por motivos de seguridad, se cerrarán las puertas de todas las sedes.

Ollas populares

Continúa la polémica en torno a las ollas populares. Contexto. La relación entre el Mides y la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) está en un punto crítico luego de que este fin de semana se anunciara que le quitaron el apoyo a la organización y que ahora sus ollas y merenderos pasarán a estar gestionados por el ministerio y el Ejército. Dato. Lema dijo que se detectó que al menos 14 ollas no funcionan en las direcciones declaradas y que la cobertura total es de aproximadamente 20% menos de lo que la organización declaró públicamente. Este lunes señaló que no contarán más con la organización porque se “perdió la confianza”. Respuesta. La senadora del Frente Amplio Silvia Nane acusó al Partido Nacional de utilizar como estrategia el tema de las ollas populares para “que no se hable de otros”, como lo que sucedió con Astesiano.



Valverde

Te recomiendo esta entrevista de Ovación a Federico Valverde, el delantero uruguayo que ha tenido una muy buena actuación tanto en el Real Madrid como en los partidos de la selección uruguaya. Su deseo de ganar el Mundial de Qatar, el click que hizo y qué opina de que lo comparen con Steven Gerrard son algunos de los temas que pueden repasar en la entrevista. Adelanto. "Estamos muy ilusionados y con muchas ganas, creo que alimentamos esa ilusión que a veces nos falta o nos faltaba para poder conseguir lo más soñado, lo más lindo que quiere un jugador y el uruguayo, que es ganar la Copa del Mundo", dijo Valverde.

