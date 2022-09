Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Presidencia cree que Lacalle fue engañado con datos de Astesiano

¡Buen jueves! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. Siguen apareciendo nuevos datos sobre el ex jefe de la custodia del mandatario.

Antecedentes

Presidencia cree que Luis Lacalle Pou fue engañado con los datos de su ex jefe de su custodia, Alejandro Astesiano, imputado el martes por la Justicia tras vincularlo con una red que falsificaba documentación para otorgar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos. Antecedentes. Según señalaron fuentes de Torre Ejecutiva a El País, el mandatario recibió en marzo de 2020 y en setiembre de 2021 planillas en las que no figuraban que Astesiano había sido procesado en 2002 y 2013 por estafa. Paso. Interior ordenó ayer una investigación administrativa de urgencia, luego de que desde Presidencia advirtieran que Lacalle Pou no fue notificado de dichos antecedentes. Postura. Presidencia, Cancillería e Interior no llevarán a cabo por ahora investigaciones administrativas por el caso puntual del custodio, en lo que respecta a la adulteración de documentos y a la participación de funcionarios en las maniobras.



Impacto

Vinculado con el caso Astesiano, las bancadas de diputados y senadores del Frente Amplio evalúan diferentes acciones parlamentarias para conocer más detalles del episodio que calificaron de “escándalo internacional” y que aseguran, genera “gran preocupación”. Análisis. Por estas horas, están sobre la mesa todas las opciones: proponer la conformación de una comisión investigadora, llamar a los ministros en régimen de comisión general o incluso promover una interpelación. Adelanto. En caso de que resuelvan llamar a los ministros, la oposición solicitaría que fueran acompañados por el prosecretario o secretario de Presidencia, que no están obligados por la Constitución a comparecer.

Partidas apócrifas

La adulteración de una partida de nacimiento detectada días atrás por la Dirección Nacional de Identificación Civil fue el hecho que dio pie a la investigación por la que fue detenido Alejandro Astesiano el domingo pasado en Suárez y Reyes. Dato. El director de dicha repartición, José Luis Rondán, afirmó a El País que Identificación Civil presentó 60 denuncias contra personas que obtuvieron la ciudadanía uruguaya en base a documentos apócrifos. Detalles. Entre las 60 denuncias “habían algunas partidas elaboradas en forma muy burda. Otras estaban muy bien confeccionadas. Eso está todo en la Fiscalía. La maniobra comenzó en el gobierno anterior”, dijo Rondán.

Más de 30 cambios

La reforma jubilatoria del Ejecutivo suma más de 30 cambios que fueron solicitados por los socios de la coalición. Contexto. En términos generales, hay un clima de entendimiento que celebró el propio autor del texto del gobierno. Reparos. A pesar del acercamiento, hay algunos reclamos que persisten y que son los que fundamentan otra reunión además de la que tuvo lugar ayer. Ejemplo. Los colorados buscan evitar que el BPS “centralice y administre la actividad de mantenimiento y operaciones de las cuentas (de ahorro) individuales”, es decir, de las AFAP. Te recomiendo esta nota (para suscriptores) para más detalles.

Ian

Volamos a Florida, Estados Unidos, porque allí el huracán Ian se hace sentir por estas horas en varias ciudades del estado. Contexto. El paso de vientos catastróficos de 240 km/h y marejadas, ha dejado a un millón de hogares sin luz y miles de evacuados. Te recomiendo esta nota con los testimonios de uruguayos que viven en la zona afectada. Adelanto. "Hay mucho viento y mucha cantidad de agua. Son como ráfagas. Hay muchas palmeras y se doblan por el viento. Se mueve todo", contó Manuel a El País. Magnitud. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que Ian “es un huracán muy poderoso que tendrá consecuencias de largo alcance”.

Esto es todo por hoy, nos reencontramos mañana.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital



