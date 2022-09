Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gobierno no dará marcha atrás con decreto de tabaco

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este jueves con las principales noticias para empezar el día. Un nuevo paro general de 24 horas eleva la tensión entre el Gobierno y sindicatos. Empecemos el recorrido.

Política antitabaco

El Gobierno mantendrá el decreto que flexibilizó la venta de cigarrillos. El presidente Luis Lacalle Pou no dará el brazo a torcer y no analizará una marcha atrás como pidieron técnicos y especialistas en la materia en las últimas horas, tanto en Uruguay como en el exterior, señalaron a El País fuentes de Presidencia. Impacto. En Cabildo Abierto, donde no cayó del todo bien el decreto, hay cierta preocupación por el impacto que esto puede tener en la candidatura del ministro de Salud Daniel Salinas para la presidencia de la OPS.

Paro general

El Pit-Cnt activó este jueves un paro general de 24 horas contra la rebaja salarial, la inflación y el anteproyecto de reforma de la seguridad social presentado por el presidente Luis Lacalle Pou. Respuesta. Sobre el último punto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, señaló a El País que hacer un paro general porque hay un borrador de reforma, que está todavía sometido al análisis y que no ha ingresado al Parlamento es una medida “absolutamente desproporcionada”. Medida. La medida de hoy se repite por cuarta vez en lo que va de esta administración. A diferencia de otras oportunidades, esta vez no se hará movilización ni acto. En esta nota tenés todas las afectaciones que genera este paro general.



Cupo de faltas

La Intendencia de Montevideo intimó a una mujer con enanismo por faltas. La funcionaria, que además sufre lupus eritematoso sistémico (LES) por lo que en ocasiones es internada, fue advertida por la comuna que tiene su cuota de faltas llena. Advertencia. El 27 de julio de este año -meses después del inicio de la demanda por discriminación en su área laboral-, Liliana recibió un documento donde se le informaba que acumulaba 1.586 días de licencia. Medida. El documento advierte a la mujer que no le restan más días de licencia médica, por lo que de certificarse por períodos mínimos de un mes y máximos de tres meses, cobrará la mitad de sueldo.

Fútbol

Te recomiendo esta nota de Ovación con todos los detalles del partido entre Peñarol y Liverpool, que se disputará este jueves a 15:30 en Belvedere y se transmitirá por VTV Plus y Star+ en streaming. Contexto. El equipo de Leo Ramos atraviesa una racha de cuatro partidos sin triunfos y eso complica todavía más su realidad en un Campeonato Uruguayo en el que está lejos tanto en la Anual como en el actual Clausura.

Londres

Miles de personas desfilan por Westminster Hall, en Londres, para rendirle honor a la reina Isabel II. Gran impacto. Para graficar la situación, las orillas del río Támesis se convirtieron en el lugar de peregrinación de los que fueron los primeros en entrar ayer al edificio más antiguo del Parlamento británico para presentar sus respetos a la monarca fallecida hace una semana, a los 96 años. Dato. Antes, los restos de la reina fueron llevados desde el Palacio de Buckingham -sede de la monarquía- al Palacio de Westminster -santuario de la soberanía popular-.

Para entretenerse

Un documental intentan revelar el misterio del último gran genio de la música pop



Steven Spielberg encontró un tema que nunca había tocado en sus películas: su propia vida



Esto es todo por hoy, nos reencontramos mañana.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocerlas y suscribirte podés hacerlo aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy