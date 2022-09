Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comisión que asesora al Gobierno en control de tabaco rechazó decreto

Antes te recomiendo ver la siguiente nota con el impacto que tendrá en el transporte y servicios el paro general de mañana.

Nueva normativa

La Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco rechazó el nuevo decreto que modificó la política antitabaco, que permite la venta de paquetes blandos de cigarrillos, entre otros puntos. Análisis. “No son medidas para combatir el comercio ilícito y permite que los cigarrillos sean más atractivos a través de técnicas de diseño empleadas por la industria tabacalera”, concluye el informe de la Comisión, al que tuvo acceso El País. Presidente. Luis Lacalle Pou admitió ayer que el cambio de decreto fue un pedido que hizo la tabacalera Montepaz. Críticas. Carolina Cosse aseguró estar “preocupada” por los dichos del presidente y llamó a que desde el Gobierno “escuchen la opinión de la academia”. Además, la Facultad de Medicina pidió revocar el decreto.



Educación

Además, Lacalle Pou cuestionó ayer a la oposición a la reforma de la educación que impulsa su administración. Plan. “¿Cuál es la negativa a la transformación educativa?”, se preguntó el presidente y remarcó que el plan del Gobierno es "pensando en todos los niños, adolescentes y jóvenes, y sobre todo de aquellos que menos tienen”. Crítica. El presidente afirmó que la reforma surge luego del deterioro del sistema educativo durante los últimos años, por lo que se preguntó: “¿A qué se oponen? ¿A algo que no saben qué va a pasar?”.

Discriminación

Una mujer con enanismo denunció que era perseguida por su jefa en un área cultural de la Intendencia de Montevideo. Contexto. Años atrás, la jerarca la llamaba “enana”, “Liliput”, le decía que no le gustaba “trabajar con gente enferma”, e incluso un día le sacó el escritorio donde se sentaba y hasta “le pusieron un mueble delante para no verla", señalaron testigos a la Justicia. Fallo. La mujer pidió una indemnización de US$ 100.000 por daños, pero el juez dijo que no correspondía porque la Intendencia de Montevideo había actuado. Más detalles en esta nota (para suscriptores).

Transhotel

La agencia de viajes Transhotel va a concurso luego de que se presentara la solicitud ante la Justicia a raíz de la decena de cheques sin fondos librados por la empresa por no cumplir servicios que comercializó y debido al alto número de damnificados. Impacto. El fiscal del caso, Fernando Romano, estima que hay más de 600 personas perjudicadas, y que el monto del fraude se sitúa entre US$ 300.000 y US$ 500.000. Dato. El vicepresidente de Audavi, Fernando Riva, dijo que es el caso más grande de estafa que enfrentó el Ministerio de Turismo.



Exfrenteamplista

El exdiputado frenteamplista Darío Perez busca consolidar un espacio dentro del Partido Nacional no solo para encabezar una lista departamental a diputado en las elecciones nacionales de 2024. Otro paso. “Mi aspiración es ser candidato en las departamentales”, aseguró Pérez a El País. Nacionalista. En breve entregará la carta de constitución de la agrupación nacional firmada por 100 adherentes, como dispone el reglamento del PN para iniciar el proceso.

