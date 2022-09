Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Reforma jubilatoria: recta final del análisis de los planteos

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este martes con las principales noticias para empezar el día. Afinan la redacción de una ley clave para los próximos años. Empecemos el recorrido.

Plan

El Poder Ejecutivo busca culminar en setiembre el proceso de análisis del anteproyecto de ley de reforma jubilatoria para poder enviar entonces la iniciativa al Senado. Allí se prevé una discusión no muy extensa, de modo tal que la Cámara Alta vote el proyecto antes de que finalice el 2022. Partido Colorado. Buscará mejorar el ingreso de las jubilaciones medias, así como bajar la edad mínima de los beneficiarios de las pensiones vitalicias por viudez. Posiciones. Cabildo Abierto ya ha planteado 12 puntos de modificación. En tanto, el silencio de los blancos responde a la decisión de esperar a que el texto ingrese al Senado, aunque la idea es plantear cambios en una “instancia anterior” al debate parlamentario.



Homicidios

Si se analizan los números de homicidios de los últimos 17 años, según lo divulgado por el Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad, la tendencia es un aumento casi sostenido de homicidios, salvo por un pico en 2018 con 414 casos. Contexto. En 2019, los asesinatos se redujeron a 391, y en 2020 y 2021 fueron 338 y 300 respectivamente. Dato. Al comparar el primer semestre con los primeros seis meses del 2021 se constató un aumento del 39% de los homicidios. Plan. Desde el Ministerio del Interior insisten que la cantidad de homicidios se relaciona a un plan de seguridad más incisivo en la incautación y el tapeado de bocas de droga.



Tipo de cambio

El campo alerta al Gobierno por el tipo de cambio. La Asociación Rural del Uruguay (ARU) tuvo ayer su tradicional almuerzo con el equipo económico del gobierno en el marco de la Expo Prado 2022. Planteo. El presidente de la gremial, Gonzalo Valdés, indicó a El País que le plantearon a las autoridades que si bien el “atraso cambiario” que enfrenta Uruguay actualmente “es relativamente tolerable”, si los precios internacionales de las materias primas siguen cayendo, “ahí sí el problema va a ser grande”. Más detalles en esta nota (para suscriptores).



Del Campo

El presidente de Danubio, Arturo Del Campo, reclama a la Conmebol una indemnización de US$ 1 millón por las pérdidas generadas al no permitirle disputar las elecciones a la presidencia de la AUF en 2018. Antecedente. La Conmebol no le otorgó el certificado de idoneidad a Del Campo porque, en ese momento, era investigado por un delito de violencia privada contra el entonces presidente de la AUF, Wilmar Valdez. Dato. En caso de ser aceptado y haber logrado la presidencia de la AUF, Del Campo podría acceder a ingresos mensuales que superaban los US$ 25.000.



"Chengue"

Te recomiendo una entrevista de la sección Ovación a Richard “Chengue” Morales, el histórico jugador de Nacional, que habló sobre los “fantasmas” de la Mutual, las “picardías” que el VAR le sacó al fútbol e hizo un reclamo a los jugadores. Adelanto. “A mí no me convence mucho. Le sacó mucho la esencia al fútbol", sostuvo el "Chengue" sobre la aplicación del VAR en Uruguay. Dato. Desde su retiro, vive sus días metido en el negocio inmobiliario y también dedica tiempo a la representación de jugadores.

Para entretenerse

"Got talent Uruguay": finalizaron las audiciones en un capítulo cargado de sorpresas



Daniel Hendler: "Ahora todos somos un poquito actores de nosotros mismos"



Esto es todo por hoy, nos reencontramos mañana.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocerlas y suscribirte podés hacerlo aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy