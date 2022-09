Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

IM resignó millones de dólares en el Hotel Carrasco

¡Buen lunes! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. La comuna capitalina cobra menos por canon para "salvar" un ícono de la capital. Empecemos el recorrido.

Negocio en duda

La Intendencia de Montevideo (IM) resignó millones de dólares para mantener abierto el Hotel Carrasco, cambiándole las condiciones de pago del canon al concesionario. Antecedentes. Mientras que en 2016 Carrasco Nobile pagó a la comuna capitalina unos US$ 5,7 millones de la época por concepto de canon, con la entrada en vigencia de una nueva modalidad de cobro comenzó a pagar cada vez menos. Contexto. La recaudación de la Intendencia en 2018 fue de US$ 4 millones, un año después, en 2019, fue de US$ 1,4 millones. Ese año fue especialmente bajo el número ya que el registro es incluso menor al que se dio en 2021 y levemente superior al de 2020, ambos años en pandemia. Más detalles en esta nota.

Inddhh

Marcos Israel, nuevo presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), sostuvo en entrevista con El País que la única manera de que se pueda “dar vuelta la página” en la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura es que “aparezcan”. Lectura. Afirmó que existen personas que tienen información, pero no la quieren entregar, y que le “encantaría” que “se terminara esa historia” para que el país se “pacifique” y así “ocuparse de otras cosas”, pero a su entender los desaparecidos son aún “rehenes”.

Disputa millonaria

Un grupo de abogados pidió el reexamen de un supuesto fraude procesal ocurrido en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) durante el análisis de un expediente en el que se dirimía la disputa por propiedades valuadas en US$ 5 millones. Acusación. Los denunciantes señalaron que existió una “eventual filtración de información privilegiada” hacia una de las partes. Paso. Sin embargo, el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, entendió que no había méritos para una investigación y lo archivó. Revisión. El caso se reexaminó a mediados de este año. El fiscal Ricardo Lackner, encargado de revisar el caso, dijo que el dictamen de su colega que archivó el caso “resulta inobjetable”, por lo que “no corresponde” continuar con las actuaciones.



Rezago

Las mujeres representan solo el 21% de legisladores en Uruguay. Dato. En comparación con otros países latinoamericanos, el país se ubica en el puesto número 11 en este sentido. Contexto. La ley de cuotas, que se aplicó por primera vez en las elecciones de 2014 (...) significó un incremento de la representación parlamentaria femenina, pero no se llega a un tercio de mujeres en el Parlamento. Paso. La organización ONU Mujeres lanzará el 15 de setiembre, Día Internacional de la Democracia, una campaña de divulgación de esta temática.

Reino Unido

Los restos mortales de la reina Isabel II serán llevados en procesión este lunes a la catedral de Saint Giles (Escocia), donde se celebrará un oficio en presencia del nuevo monarca, Carlos III, donde la gente podrá despedir a su “amada mamá“, según las palabras del ahora rey. Dato. Miles de personas se apostaron en las empedradas calles de Edimburgo para aplaudir el paso del cortejo fúnebre. Londres. Los restos de Isabel II serán llevados el miércoles en procesión del Palacio de Buckingham al de Westminster



Para entretenerse

Cate Blanchett, Colin Farrell y una película política: Venecia abrió el camino al Oscar



"Succession", "El juego del calamar" y la pelea de HBO y Netflix: seis datos de los Emmys 2022



Esto es todo por hoy, nos reencontramos mañana.



