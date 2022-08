Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Socio de Aratirí reclama US$ 80 millones ante la Justicia uruguaya

¡Buen miércoles! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. Se llevarán adelante demandas judiciales millonarias vinculadas a un proyecto fallido. Empecemos el recorrido.

Acusación

El geólogo brasileño Djalma Fonseca iniciará en la Justicia uruguaya una demanda civil y una denuncia penal por US$ 80 millones contra sus exsocios uruguayos de una empresa minera y contra Aratirí por incumplimiento de contratos. Planteo. Fonseca dijo a El País que Aratirí no cumplió con el contrato con la empresa que integraba porque no realizó un informe final y no pagó la totalidad del precio pactado: US$ 250 millones. Crítica. El magnate indio dueño del grupo Zamin Ferrous, propietario de Aratirí, que iba a explotar una mina de extracción de hierro en Valentines, había declarado al Financial Times que la buena reputación de Uruguay en cuanto a inversiones “es un disparate”.



Evento en Buenos Aires

El embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, salió al cruce de críticas que realizó el sector frenteamplista MPP, que reclamó saber cuánto se gastó en la fiesta que se realizó en Buenos Aires con motivo del 25 de agosto. Contexto. En esa fiesta de gala para 700 personas asistieron el presidente Luis Lacalle Pou y otros jerarcas de gobierno, así como celebridades de la vecina orilla, como Mirtha Legrand. Respuesta. Según un comunicado que Enciso envió a El País, “el evento fue cubierto por la partida de etiqueta del trimestre y además se recibieron donaciones de varios productos”. Pero además, planteó que el costo fue menor al presupuesto para el trimestre y llegó a un total a US$ 8.795.

Ollas populares

El ministro del Mides, Martín Lema, remarcó en las últimas horas que hay una baja “desde todo punto de vista” en la demanda de la alimentación en ollas populares si se compara el primer semestre de 2022 con el mismo periodo en 2021. Críticas. Sus dichos fueron en respuesta a reclamos que hizo la Coordinadora Popular y Solidaria, que reúne a 200 ollas populares del país, que le recriminó días atrás al gobierno la falta de recursos.

Gorbachov

El último gran dirigente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, murió ayer martes en un hospital de Moscú a los 91 años. Reconocimiento. En 1990 recibió el Premio Nobel de la Paz por su papel para ponerle fin a la Guerra Fría. Trayectoria. Cuando estuvo en el poder, entre 1985 y 1991, llevó a cabo importantes reformas democráticas, conocidas como la “perestroika” (reestructuración) y “glasnost” (transparencia), que le brindaron un gran reconocimiento en Occidente.

Templo masónico

Te recomiendo una nota sobre cómo es el Gran Templo masónico de los símbolos luego de su restauración, que llevó más de un año de trabajos con el objetivo de devolverle el esplendor y la forma que tenía casi en la época de su inauguración, en 1915. Visita. La Gran Logia de la Masonería abrió su palacio para El País, mientras que el público podrá visitar el edificio que es Monumento Histórico Nacional durante el fin de semana del Día del Patrimonio (próximos 1º y 2 de octubre).



