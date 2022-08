Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estafa de agencia de viajes llegaría a US$ 500.000

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este miércoles con las principales noticias para empezar el día. El reclamo de decenas de clientes de una agencia de viajes prendió las alarmas. Empecemos el recorrido.

Transhotel

Al menos 60 personas que compraron paquetes en la agencia de viajes Transhotel realizaron denuncias por estafa al Ministerio de Turismo. Monto. Una fuente del rubro informó a El País que la estafa fue de entre 300 mil y medio millón de dólares. Reclamos. Los clientes esperan una respuesta por parte de la agencia o, en su defecto, la devolución del dinero, pero hasta ahora la sucursal permanece cerrada y ningún operador respondió a los requerimientos. Reunión. Según supo El País, el dueño de la agencia se presentó en la tarde de ayer en la sede del ministerio. Te recomiendo esta nota con más detalles del caso.

Lavado de activos

La denominada “secta del horror”, que funcionaba como una red de prostitución bajo el nombre de Escuela de Yoga de Buenos Aires, está siendo investigada por lavado de activos en Uruguay. Relevamiento. El jefe del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal (Argentina) informó a El País que tanto la Fiscalía y la Policía Federal Argentina estudian documentación incautada a la secta porteña para establecer si el grupo adquirió propiedades en Uruguay como forma de lavar dinero generado por la explotación sexual de las alumnas. Indagaciones. Ahora se trata de determinar cuántas personas de esa secta vinieron al país y si podría haber algún político o empresario uruguayo vinculado.



Caso Carrera

Este miércoles, el ministro del Interior Luis Alberto Heber concurrirá a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, para aportar más información respecto a la denuncia por presuntos delitos de abuso de funciones y falsificación de documentación que recae sobre el senador opositor Charles Carrera, vinculado con un joven baleado por presunta acción policial en 2012. Definición. La bancada de senadores frenteamplistas no acudirá a dicha comisión para evitar que el oficialismo genere lo que califican como “circo”, según supo El País.

Documento histórico

Te recomiendo una nota de la sección Vida Actual sobre cómo se atesora la Declaratoria de la Independencia del 25 de agosto de 1825. El documento de casi 200 años no se exhibe al público y se guarda en una cámara de conservación especial en el Archivo General de la Nación. Reservado. El País tuvo acceso al preciado documento histórico que no ha sido exhibido en ningún museo y se evita que sea consultado por investigadores para preservar su integridad. No te pierdas las imágenes y el apunte de este documento por parte de la subsecretaria de Educación y Cultura, la historiadora Ana Ribeiro.

dLocal

La empresa tecnológica uruguaya dLocal, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, alcanzó un hito en el segundo trimestre del año. Adelanto. El CEO de la empresa, Sebastián Kanovich, dijo en la presentación que dLocal tuvo “otro trimestre de sólidos resultados, alcanzando nuevos récords con US$ 2.400 millones en volumen total de pagos”. ¿Qué pasa con su acción? Sobre esto, y más, te recomiendo esta nota (para suscriptores).

Esto es todo por hoy.



