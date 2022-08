Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Coalición apoyó a Heber y Bustillo en interpelación por caso Marset

¡Buen martes! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. El intercambio parlamentario por un pasaporte expedido a un narcotraficante concentró el debate político. Empecemos el recorrido.

Defendieron el procedimiento

La coalición apoyó a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo en la interpelación impulsada por el Frente Amplio por la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, cuando se encontraba detenido en Dubái. Respuesta. El miembro interpelante, Mario Bergara, dijo que "no son aceptables y no son suficientes ni por asomo las razones y las explicaciones” que recibieron. Consecuencias. Por el caso Marset fue cesado el subdirector nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste. Según dijeron a El País fuentes del gobierno, se había reunido con el abogado de Marset, Alejandro Balbi y esto fue omitido en su momento por el jerarca. Y fue luego de ese encuentro que Lacoste pidió que se apurara la gestión del pasaporte.

Nuevas familias realojadas

Un hecho clave sucedió en las últimas horas. Más de 50 familias fueron realojadas del barrio Chacarita de los Padres, en la capital. Allí vivían en una situación precaria y pasaron a construcciones de ladrillo, algunas de dos pisos. Impacto. “Es un sueño”, señalaron a El País algunos de los realojados, que vivirán a unos cinco kilómetros del lugar, pero en una zona no inundable a partir del plan activado por el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo. Te recomiendo esta nota con testimonios y detalles del cambio de vida de estas familias.

Explotación sexual

La Justicia argentina pidió información a Uruguay sobre la secta porteña que comandaba una red de prostitución con menores de edad. Caso. Bajo la fachada de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA) utilizaban a las llamadas “alumnas” para que tuvieran contactos sexuales con hombres de elevado poder adquisitivo o dirigentes políticos. Esta nota (para suscriptores) cuenta más detalles del caso y cómo sigue la investigación judicial.

Nuevos paros

Atención, porque sindicatos docentes y gremios estudiantiles pararán hoy por 24 horas en Montevideo y el interior en reclamo de que el gobierno paralice la reforma educativa. Respuesta. Las autoridades del Poder Ejecutivo y ANEP sostienen que no aceptarán que se ponga “freno” a la transformación y que a partir del año que viene se instrumentarán ya los mayores cambios al sistema.

Deportes

Peñarol empató anoche 1-1 con Deportivo Maldonado en el Estadio Artigas de Paysandú, y con este resultado quedó a cinco unidades del líder River Plate en el Clausura y a 12 de Nacional, que encabeza la Tabla Anual. Ocampo. Vinculado a los tricolores, te recomiendo esta nota sobre el presente de Brian Ocampo y la posibilidad de salida antes del 31 de agosto.

Para entretenerse

Esto es todo por hoy, nos reencontramos mañana.



