Transición complicada y mucho fútbol

Transición con traspié

Ayer habrán visto que se concretó finalmente la reunión entre Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou para iniciar la transición. Pero algo no salió bien según el presidente electo. Mientras Lacalle Pou se encontraba en la reunión en el programa Arriba Gente de Canal 10 el ministro de Indistria dijo que no habría aumento de tarifas en enero. De eso se entero tras la reunión Lacalle, quien de noche dijo: "El gobierno se equivoca en no consultar, en no planificar conjuntamente con el gobierno entrante cómo será la situación del proceso de ahorro, de eficiencia, desde el momento que estamos con un déficit complicado”. Los cálculos realizados por la ministra de Economía designada, Azucena Arbeleche, muestran que implicará una pérdida de ingresos de alrededor de US$ 400 millones en el año. por lo que ahora si se proponía ahorrar US$ 900 millones, hay que sumarle otros US$ 400 millones.

Más extranjeros

Por otra parte en las declaraciones que dio ayer, Lacalle Pou también dijo que a uruguay "le haría muy bien 100.000 personas más viviendo". Para eso prevé facilitar la radicación de gente dispuesta a invertir". Además, adelantó que está "trabajando" para "flexibilizar los criterios de residencia en nuestro país".



Kibon y los destrozos

La Justicia decretó la prisión domiciliaria para seis detenidos por los desmanes en la zona de Kibón de el pasado fin de semana. Según explican hoy los periodistas Eduardo Barreneche y Guillermo Lorenzo en su articulo en total se estima que participaron unos 200 vándalos, provenientes de siete barrios de la periferia de Montevideo. Para la Fiscalía y la Policía, los jóvenes no estaban organizados ni tenían una motivación política para realizar los desmanes. Una fuente del caso dijo a El País que en la asonada confluyeron varios factores: Resentimiento social y desprecio por otra clase social.



Apuntes de ascensor

Cómo elegir el protector solar para el verano



Julio Frade repasa los mejores momentos de Telecataplúm



La infidelidad aumenta en las fiestas de fin de año de empresas

¿Se juega el jueves?

Anoche la Mesa Ejecutiva de la AUF fijo la ultima fecha del torneo clausura para el proximo jueves en dos horarios y eso no cayó bien en algunos clubes, como River Plate y Plaza Colonia. También fue el caso de Cerro Largo que advirtio que de mantenersf asi el jueves no se presenta ante peñarol. el presidente de cerro largo hablo para aue la última fecha en el Campeón del Siglo sea al menos al viernes. habra que ver como sigue la definicion.

Con la mira en 2020

Por otra parte esta tarde en Cartagena de Indias se hace el Sorteo del fixture para La Copa América 2020 que comenzará el 12 de junio y finalizará el 12 de julio de 2020. El sorteo es a las 19:30 de Uruguay en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, y puede seguirse via Facebook de Conmebol.



El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, entregó a los 11 diputados electos de su partido una guía para la actuación parlamentaria. No comprar en free shops ni tomar alcohol o drogas. Tampoco recibir regalos son algunos de los lineamientos.



La yapa: la foto del día

