Cheques sin fondo y retiros millonarios en Casa de Galicia

¡Buen día! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este miércoles con las principales noticias para empezar el día. Una causa judicial vinculada a una exmutualista avanza con nuevas acusaciones. Empecemos el recorrido.

Apropiación indebida, estafa y usura

Atención, la denuncia presentada por el Ministerio de Salud (MSP) contra las autoridades de Casa de Galicia advierte a Fiscalía sobre el libramiento de cheques por millones de dólares que no tenían fondos, la adquisición de la clínica Leborgne por US$ 3.5 millones sin una tasación previa, y que pocos días antes de presentar la solicitud de concurso el expresidente de la institución Alberto Iglesias firmó “órdenes irrevocables” de pago a acreedores financieros. Más detalles. El escrito —al que accedió El País— señala que Iglesias retiró de un cambio el equivalente a 180.000 dólares en efectivo y no los volcó a Casa de Galicia, entre otras casos.

Rivales clásicos

El debut de Luis Suárez en Nacional no terminó con el resultado esperado y el equipo tricolor perdió contra el Goianiense por la Copa Sudamericana. Nacional. En Ovación podés repasar las principales jugadas, así como las explicaciones de este resultado y lo que fue el minuto a minuto del Pistolero, que retornó a su primer club tras 16 años de jugar en el exterior. Peñarol. Mauricio Larriera dio un paso al costado de la dirección de los carboneros y quien tomó la posta es Leo Ramos, técnico que dirigió a los aurinegros entre 2017 y 2018.

Crisis y comparaciones

Uruguay, ¿podría enfrentar una corrida cambiaria y bancaria como en 2002? Un nota (para suscriptores) de la sección Negocios aterriza en qué tan preparado está Uruguay hoy para eludir un temporal económico-financiero de esa magnitud, a 20 años del feriado bancario para frenar la sangría de depósitos. Extranjeros. El banco HSBC Uruguay afirma que hoy el 70% de los nuevos clientes de banca preferencial de la institución financiera son extranjeros. De ese total, el 80% son argentinos y en el último año también ha aumentado la cantidad de chilenos que abren sus cuentas en Uruguay.

Eutanasia

Ingresó ayer a la Cámara de Diputados una iniciativa para legalizar la eutanasia que unifica dos propuestas: una del Frente Amplio y otra del diputado colorado Ope Pasquet. Críticas. El diputado blanco Rodrigo Goñi plantea que esta nueva redacción es peor que las anteriores y que hay un “atentado contra la vida, contra la libertad y la dignidad de los pacientes más vulnerables”. Te recomiendo esta nota con los detalles de la nueva redacción y los cambios frente a los dos proyectos previos sobre el texto que será analizado en semanas tras la discusión de la Rendición de Cuentas.

Mundial

¿Qué tanto les gustan los alfajores, cuáles conocen y cuál elegirían como el mejor? En Argentina, se realiza hasta el 5 de agosto el primer Campeonato Mundial del Alfajor. Celeste. Hay cuatro marcas uruguayas que se presentaron para llevarse el primer premio. Acá podés conocer las firmas nacionales que compiten y cómo serán las catas.



