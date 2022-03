Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comienza la transición, el Frente Amplio ya cuestiona y esperan por una señal

Hoy es lunes, así que les dejo este perro feliz para que su día sea más llevadero. (De nada)



Atte: Irene Núñez

Encuentro entre Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou

Tabaré Vázquez va a recibir hoy, a las 10:00 horas, en la Torre Ejecutiva al presidente electo, Luis Lacalle Pou, después de que termine el Consejo de Ministros.



Desde ahí el líder de la coalición multicolor va a caminar hasta la casa del Partido Nacional, ubicada en la calle Juan Carlos Gómez, donde lo va a recibir el Directorio nacionalista.



Para coordinar la transición Vázquez designó al prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.



García dijo que el Poder Ejecutivo recopila desde hace un mes informes sobre la situación de los ministerios.

Política exterior

La intención del presidente electo Luis Lacalle Pou de que Uruguay se desempeñe como “bisagra” entre Argentina y Brasil, generó distintos cuestionamientos entre dirigentes del Frente Amplio que entienden que el gobierno liderado por el nacionalista no podrá cumplir con ese rol dado que se alineará al Grupo de Lima, creado en 2017 para buscar una salida a la crisis en Venezuela.



Lacalle Pou dijo (en una entrevista que salió ayer en El País y que les recomendamos leer) que “Uruguay tiene una oportunidad muy interesante en estos tiempos de ser de nuevo bisagra entre los grandes” vecinos de la región.



Lo que dicen es que si Uruguay ingresa en el Grupo de Lima, “no va a tener la necesaria condición para cumplir con un rol de bisagra”. Además consideraron que ingresar al grupo no le va a permitir tener una visión autónoma sobre los diferentes temas.

Jornada clave

La Mesa Ejecutiva de la AUF no puede esperar a mañana por la noche, cuando los árbitros realicen su asamblea, para fijar al otro día la última fecha del Torneo Clausura.



Lo que dicen es que no es posible fijar el miércoles una fecha que se jugaría íntegramente el jueves. Por eso esperan una señal de Audaf, la gremial que nuclea a los árbitros, en la presente jornada. Si hoy se enteran que la posición de los árbitros es la de levantar la medida que tomaron el viernes por la noche, mañana la Mesa Ejecutiva, presidida por Juan Ceretta, fijará la fecha para el jueves.



La jornada se jugaría en el mismo horario: todos los partidos a las 17 horas y en los mismos escenarios en que se había fijado para el domingo pasado. Con la excepción del partido entre Juventud de Las Piedras y Nacional que finalmente se jugará en el Estadio Centenario y no en el Parque Artigas donde se había fijado en principio.

La foto

Cerca de 40 personas fueron detenidas después de haber causado grandes destrozos en autos y casas de la zona de Buceo y Pocitos.

