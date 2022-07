Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cosse, marihuana, los 65 años y olas de calor

¡Al fin viernes! Soy Lucía Baldomir, editora Digital y te traigo las principales noticias para que sepas de qué se habla hoy. A partir del lunes vuelve Agustín Magallanes con la información. Así que gracias por estar del otro lado. Vamos al desarrollo de la información.



¿Probaste marihuana?

Uno de cada cuatro estudiantes de la enseñanza media probó marihuana en 2021. Además, el 19% de los alumnos entre 13 a 17 años la consumió en 2021. Y por primera vez en el relevamiento las mujeres adolescentes beben más alcohol que varones, según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media. ¿Aporta algo el dato? Sí, no solo refleja la realidad de consuno de drogas en estudiantes en Uruguay sino que se enmarca en medio de una puja política por regularizar o no más el consumo con un líder de la coalición Guido Manini Ríos afín a endurecer la política antidrogas y un gobierno que analiza algunas flexibilizaciones.



Los 40 millones de Cosse

La intendenta de Montevideo Carolina Cosse fue ayer a declarar a la Justicia por la obra del Antel Arena. El meollo del asunto casi que está en que la obra tuvo un costo de US$ 120 millones, el triple del valor comunicado en un inicio por la entonces presidenta de Antel. ¿Qué dijo Cosse? “Los US$ 40 millones eran el costo de la obra civil", afirmó y añadió que los restantes US$ 80 millones se invirtieron en la refacción del entorno del complejo, en equipamientos y también en tecnología. Esto recién empieza porque el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, cambió su estrategia investigativa y comenzó con la denunciada. Ahora deberá llamar a los denunciantes.



8 claves de la reforma jubilatoria

El presidente Luis Lacalle Pou entregará hoy al presidente del Frente Amplio Fernando Pereira el texto de la reforma de la seguridad social, que ya adelantó a los líderes de la coalición. La reforma tiene ocho claves que encontrás aquí. Para los nacidos luego de 1971 un adelanto: recién podrán jubilarse a los 65 años. Si sos mujer y tuviste hijos, cada hijo computa como año trabajado como hasta ahora.

¿Uruguay tendrá olas de calor extremo como las de Europa?

Tres meteorólogos hablan sobre las temperaturas extremas y cómo podrían afectar al país. "Esta situación atmosférica es mucho más grave que cualquier pandemia que hayamos sufrido", dijo José Serra. Varias olas de calor y cierto déficit hídrico y de precipitaciones anuncian. Así que a prepararse para los que ya están previendo las vacaciones de enero y febrero.



La intimidad en el plantel de Nacional ante Suárez

Hay que estar en ese vestuario y que te digan que a partir de ahora en el casillero de al lado van las cosas de Luis Suárez eh? “Dejá, está trucado eso”, bromeaban algunos cuando vieron en primera instancia el video. La expectativa por conocer a Suárez personalmente de muchos de los integrantes del plantel es grande. Para muchos, en especial para los jóvenes, es su ídolo. El primer entrenamiento de Suárez será el lunes por la tarde, tras el cual el plantel quedará concentrado para jugar con Atlético Goianiense por la Sudamericana. El cuerpo técnico aún no tiene resuelto si Suárez estará a la orden.



