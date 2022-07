Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cara a cara con Argentina, el bolsillo y "ola de calor"

Buen miércoles, soy Lucía Baldomir, editora Digital y les traigo las principales noticias para arrancar el día informados. Hoy se celebra el Día del Amigo y su origen se remonta a 1969 cuando el hombre llegó a la Luna. Vamos al desarrollo de la información.

La previa del cara a cara de Uruguay y Argentina

Hoy arranca finalmente la Cumbre del Mercosur y la tensión con Argentina marca el tono de la reunión de técnicos y presidentes que no contará con la presencia del brasileño Jair Bolsonaro, como ya avisó. Hoy se concretan las reuniones previas de cancilleres y ministros de Economía y mañana es el cara a cara de los mandatarios, pero ya le podrán transmitir al presidente Luis Lacalle Pou cuál es el tono que usará Argentina para criticar la decisión de Uruguay de empezar las negociaciones formales en busca de un Tratado de Libre Comercio con China. El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo Francisco Bustillo, por lo pronto dijo a El País: “No hay un clima de guerra en el Mercosur, se quiere imponer un relato”.



Pero hay datos a tener en cuenta: Brasil ya dio el visto bueno, pero el 2 de octubre habrá elecciones en ese país y de haber cambio de signo político la cosa se podría complicar. Paraguay, que hasta ahora había optado por no inclinarse a favor de ninguno de los grandes países del grupo, ayer dio señales de estar más cerca de la posición argentina. "Las decisiones del Mercosur se toman por consenso", remarcó el canciller paraguayo Julio César Arriola anoche.



Por qué debería importarte: No es que se vayan a tomar decisiones cruciales en este encuentro, pero el Mercosur marca el tono de las negociaciones que tendrá Uruguay en el aspecto comercial. Y todo lo que implica comercio representa ingresos para las empresas en Uruguay que contratan mano de obra, insumos o bienes que compiten con la industria local. Y de una u otra forma todo termina pensando en tu bolsillo al comprar.

Hablando de bolsillos...

Limpiar la casa se volvió más caro en los primeros seis meses. Al menos esa es una de las conclusiones que se desprende de un informe que realizó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la evolución de los precios de determinados productos en el primer semestre de 2022. El informe se basa en los precios reportados al Sistema de Información de Precios al Consumidor, que releva los precios diarios de un grupo de productos importantes en el gasto de las familias uruguayas en más de 500 supermercados, autoservicios, farmacias de todo el país. ¿Dónde aumentó más todo? Las categorías que presentaron más productos con aumentos fueron las de limpieza del hogar, alimentos y bebidas y cuidado personal. En el caso de limpieza del hogar, el 90,9% de las presentaciones mostraron un aumento de los Precios Promedio de Mercado del 8,7%. Aquí toda la comparación.



El futuro de Suárez

A cuatro meses del inicio del Mundial de Qatar 2022, Luis Suárez continúa sin definir el futuro equipo que tendrá su nombre en la camiseta, y del cual nos volveremos hinchas momentáneos seguramente. Lo que se sabe es que el salteño mantiene como prioridad jugar una temporada más en el Viejo Continente para buscar su mejor versión de cara al cuarto y último Mundial de su carrera y ya descartó distintas posibilidades. Las ofertas que dejó por el camino y qué pasa con Nacional lo lees en esta nota de Ángel Asteggiante.



Otra de fútbol: hoy juega Peñarol y Rentistas en un partido de mucha importancia: dónde verlo, precio de entradas y probables alineaciones

Las "olas de calor" y la previsión de la ONU

En Uruguay las neblinas matinales se prevén al menos hasta el viernes y las temperaturas seguirán rondando los 18°C o 19°C. Pero en Europa el calor está rompiendo récords. Ayer en en el aeropuerto de Heathrow en el oeste de Londres se superaron los 40°C. Las discusiones sobre el efecto del cambio climático están todas sobre la mesa, pero mientras tanto la ONU advirtió que serán "más fuertes" las olas de calor por los próximos 40 años.



Dos historias para leer de yapa

Se conocieron por el síndrome de Down, luego nació el amor y un emprendimiento inclusivo



Hijo, padre y abuelo: las tres generaciones de una familia uruguaya que viajaron a competir en Israel



Esto es todo por hoy. Cualquier duda o comentario me podés escribir a [email protected]



