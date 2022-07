Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Problema con Argentina, #Suarez y Putin sincerado

Buen martes, vuelta al ruedo tras el feriado y las vacaciones de julio para algunos. Soy Lucía Baldomir, editora Digital y les traigo las principales noticias para arrancar el día informados. Vamos al desarrollo.

Advierten problema diplomático con Argentina

Como hermanos. A 24 horas del inicio de la Cumbre del Mercosur en Asunción, los gobiernos de Uruguay y Argentina se verán las caras y ya se anticipan encontronazos. Otra vez el punto está en un tema ambiental de difícil solución que podría traer consecuencias políticas, ecológicas y jurídicas. Se trata de los proyectos de construcción de dos emisores subacuáticos conocidos como los sistemas Riachuelo y Berazategui. En ambos casos se trata de una planta de procesamiento de aguas residuales de miles de industrias y de unas seis millones de personas en el primer caso. Esas aguas cloacales hoy se vierten directamente en el río Matanza-Riachuelo y terminan en el Río de la Plata. La cosa es que Uruguay dio el ok para su construcción -que ya comenzó- pero pidió monitoreo. Y Argentina no quiere monitoreo conjunto.



El dato: no es una novedad que el Río de la Plata recibe un volumen creciente de residuos provenientes de diferentes fuentes, dice el periodista Eduardo Barreneche en la nota. ¿Pero cuánto? Las viejas inquietudes resurgen ahora. Aquí los detalles.



Reunión por diferencias en Rendición

Anoche se reunieron nueve diputados del oficialismo para poner sobre la mesa las diferencias que existen por la Rendición de Cuentas. El plazo está corriendo para que se vote y la idea es que el gobierno logre apuntalar algunas áreas que habían quedado rezagadas. En el encuentro se discutieron los artículos que tienen más polémica para ver qué visión tiene cada representante de la coalición de forma de saber si los artículos se votan por unanimidad, se desglosan o se mejoran. ¿Te adelanto? La Ley de Medios es uno de los más polémicos.



¿Marihuana en más lugares y con más variantes?

A cinco años del comienzo de la venta de marihuana en las farmacias Daniel Radío, director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis y secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas pidió que se elimine registro y se vendan más variantes. Esto sin duda va a generar intercambios dentro de la Coalición tras que el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos se mostró muy crítico con los esfuerzos hechos hasta ahora contra el combate al consumo de droga de las personas al punto que pidió derogar la ley 19.172, de regulación de marihuana. Ayer el presidente Luis Lacalle Pou dijo que el sistema "es mejorable y perfectible". Más detalles en esta nota para suscriptores.



Suarez a Nacional

Ayer se vio la movida mundial de los hinchas por llevar a Luis Suárez a Nacional. ¿Te la perdiste? “Más de 50 millones de cuentas en un total de 35 países y con un promedio de 1500 tuits por hora el ritmo de #SuárezANacional”. Eso relató Nacional sobre la campaña que abarcó incluso dirigentes políticos como los senadores Sebastián Da Silva, Germán Coutinho y Óscar Andrade con el fin de impulsar la llegada del delantero al equipo uruguayo. Y una de las preguntas que surgió en Ovación fue: ¿Pueden ser comparables las campañas para traer en su momento a Fernando Morena a Peñarol con la de Suárez? Diferencias y similitudes que encontraron.



Vladimir Putin con problemas

Era hora. A casi cinco meses desde la invasión de Rusia a Ucrania, Vladimir Putin admitió por primera vez que las sanciones de Occidente para debilitarlo le han causado “colosales” problemas en el sector de la alta tecnología. Con estas medidas la Unión Europea espera que Rusia desista de continuar la guerra por eso ayer sumó un nuevo paquete de sanciones. Parte de los impactos tecnológicos es que muchos de los repuestos que utiliza Rusia provienen de otros países que le han bloqueado lo que impide generar reparaciones o mantenimiento, por ejemplo, de flotas.



