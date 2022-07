Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Coalición y empresarios apoyan TLC con China

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este viernes con las principales noticias para empezar el día. La posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial con China presenta posiciones encontradas. Empecemos el recorrido.

Respaldo y críticas

El apoyo político para que se concrete un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China ha sido unánime dentro de la coalición de gobierno. En tanto, Cabildo Abierto ha reclamado obtener detalles de lo negociado hasta ahora, algo que también pide el Frente Amplio que incluso decidió convocar al canciller Francisco Bustillo al Parlamento. Diferencias. Mientras el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, fue enfático al asegurar a El País que el movimiento sindical “parte de una mirada muy crítica” de un posible TLC con China, desde el ámbito empresarial, el anuncio fue celebrado.

Nuevo plan

Tras el fracaso del primer plan, la Intendencia de Montevideo presentó ayer ante las bancadas de la Junta Departamental el nuevo proyecto para obtener un préstamo del BID para saneamiento y drenaje de la capital. Monto. La intendenta Carolina Cosse aspira a mantener el costo total del programa en US$ 82.350.000 —US$ 70 millones de financiamiento del BID y US$ 12.350.000 de la comuna—. Impacto. Abarca obras de saneamiento en barrios Casabó Norte-Rincón del Cerro, Paso de la Arena y Bola de Nieve.

Shoppings

De a poco los shoppings comienzan a acercarse a los números de visitas y ventas que manejaban antes de la llegada del covid-19, por lo que esperan que continúe así en el segundo semestre de 2022. Ventas. Los rubros más destacados en ventas en la mayoría de los centros comerciales en el primer semestre fueron el cine, las plazas de comida, ropa deportiva e informal, calzado, joyería y electrónica. Te recomiendo esta nota con el análisis de los gerentes de los centros comerciales de la capital, que incluye la perspectiva de lo que ha pasado en el interior en los primeros seis meses del año.

Susana

Si nos vamos a la península, Susana Giménez ofreció este jueves un preestreno exclusivo para socios del Club El País de su obra Piel de Judas en el hotel Enjoy Punta del Este. Comentario. “Es la primera vez que trabajo en Uruguay así, y fue un placer", destacó la diva argentina sobre su debut teatral en el país. Estadía. "Emociona que te reciban así. Además en la calle todos los días me dicen lo mismo: 'Qué suerte que estás acá, no te vayas' (se ríe). ¡Y no me voy a ir, cómo me voy a ir!", remarcó a El País.

Suscripción

Como saben, todos los viernes sale el suplemento El Empresario. En esta oportunidad, les recomiendo un informe sobre las ventas por suscripción, un sistema que crece en Uruguay de la mano de beneficios para empresas y consumidores y extiende su alcance más allá del consumo de noticias y películas.

Para entretenerse

Esto es todo por hoy, nos reencontramos el lunes.



