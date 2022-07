Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay inicia negociaciones formales con China por un TLC

¡Buen jueves! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. El gobierno anunció un nuevo paso en materia de inserción internacional. Empecemos el recorrido.

Acercamiento

El presidente Luis Lacalle Pou anunció ayer que Uruguay iniciará “en los próximos días” negociaciones formales con China para alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC). Pasos. El MEF terminó hace pocos días de acordar con el gobierno chino el estudio de factibilidad, paso previo de cara a un TLC. Este documento pasó después a Cancillería, que analizó el texto a nivel político y acordó con Presidencia cómo comunicarlo. Presentación. El mandatario dijo que "se llegó a un acuerdo que es beneficioso para ambos países”. Este texto, dijo Lacalle Pou, no se dará a conocer por los tiempos de la negociación. Impacto. El acuerdo con China será “de última generación” y “bien abarcativo”, aunque no dio mayores detalles.

Portland

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo en el Parlamento que la situación del negocio del pórtland de su cartera es “insostenible” dado que “lleva 20 años consecutivos o más” de pérdidas, las que superan los US$ 200 millones. Plan. Con el objetivo de revertir este déficit, el gobierno anunció el año pasado su estrategia de asociarse con una empresa privada, que se estima que podrá concretarse en el primer semestre de 2023. Causas. Entre varios elementos de este resultado, Stipanicic nombró que mientras en 2016 estaban Ancap y Cementos Artigas, hoy hay dos competidores más.

Meroni

La secretaria del exalcalde del Municipio A, Jorge Meroni, presentó una denuncia este lunes ante la Policía donde relató situaciones de acoso y abuso sexual que sufrió por parte del exdiputado frenteamplista. Denuncia. En el escrito, la mujer señaló que Meroni realizaba “gestos y actitudes absolutamente fuera de lugar” hacia ella. Aseguró que el exalcalde -que renunció tras un pedido del MPP- tenía una “verdadera obsesión” con ella, y que el acoso fue creciendo en el tiempo. En esta nota están los principales puntos de la denuncia, a la que tuvo acceso El País.

Colonia

El Hospital de Colonia cuenta con dinero para contratar profesionales médicos y no médicos que necesita, pero a pesar de ello no logra que se incorporen. Impacto. Esto ya tiene un “efecto directo” en la calidad asistencial de los usuarios de ASSE que se atienden allí por la falta de personal, aseguran autoridades y funcionarios. Diferencias. Los centros privados ofrecen mejores salarios y eso atenta contra el Hospital de Colonia. En tanto, desde el sindicato de funcionarios de Salud Pública (FFSP) creen que el problema responde a las condiciones laborales.

Pedido de renuncias

Los diputados del Frente Amplio pidieron la renuncia del presidente y vicepresidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Paso. Esto fue luego de que el Poder Ejecutivo pidiera extender a cuatro años el plazo que se había definido en dos años para que varios organismos -entre ellos la ANV- reinscribieran deudas que podían prescribir en estos días por modificaciones introducidas en la LUC. Planteo. Los diputados opositores plantean que se llegó a esta situación porque en la ANV no se tomó en cuenta un informe del área jurídica que alertaba sobre los efectos del articulado de la LUC.

