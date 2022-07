Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fallo obliga a suspender vacunación anticovid pediátrica



¡Buen viernes! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. Una sentencia inédita, que recorrió el mundo, derivó en rechazo general y otras respuestas. Empecemos el recorrido.

Histórico

El gobierno presentará hoy la apelación contra el fallo histórico del juez Alejandro Recarey que suspendió desde el mediodía de ayer la vacunación anticovid a niños menores de 13 años. Sentencia. El juez entendió que existió un “desacato” de parte de las autoridades que se negaron a quitar la confidencialidad de los contratos firmados con Pfizer. Paso. Por ser un procedimiento de amparo, la solicitud del gobierno se contestará ya la semana siguiente. Desde el Ejecutivo aguardan que la vacunación pediátrica “se retome en los próximos días” y dicen que lo que se vive ahora es “simplemente un ínterin” en la campaña contra el covid-19.



Respuesta de gobierno

Tanto el secretario y prosecretario de Presidencia, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, calificaron al fallo como “un disparate”. Delgado remarcó que "la decisión de este juez pone en la Justicia la responsabilidad de la posible afectación de la salud de una cantidad de menores en Uruguay que se querían vacunar".



Impacto político

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, valoró como “profundo error” el fallo, “sobre todo considerando que la vacunación no es obligatoria". Además, dijo que la vacunación “frenó un momento trágico en el que día a día morían decenas de compatriotas”. Oficialismo. Sin embargo, desde Cabildo Abierto los diputados de Cabildo Abierto Elsa Capillera y Rodrigo Albernaz respaldaron la decisión de Recarey. “Si no hay nada que esconder, que demuestren”, instó la diputada. En tanto, Albernaz consideró que es “una buena decisión como medida preventiva”. De forma menos tajante que sus compañeros, el representante Rafael Menéndez destacó la utilidad que tendrá para la sociedad el proceso.

Consenso médico

A nivel médico, el director de la unidad de Inmunizaciones del MSP, Gabriel Peluffo, cree que la decisión del juez Recarey es “preocupante”, porque puede afectar a “la confianza en las vacunas en general” de la población uruguaya. Además teme que los niños con comorbilidades transiten la enfermedad de manera grave si no están vacunados. Otras posturas. La Academia Nacional de Medicina expresó que “lamenta profundamente la interrupción de la vacunación”, mientras que la Sociedad de Pediatría del Uruguay (SUP) señaló que “desde el punto de vista científico no ha existido ningún tipo de cambio que avale esta interrupción en la vacunación”.



Japón

El ex primer ministro japonés Shinzo Abe, de 67 años, murió este viernes en el hospital tras sufrir un ataque con arma de fuego en un acto de campaña política en Nara (oeste de Japón), confirmó el establecimiento. Antecedente. Abe fue quien llevó a su país los Juegos Olímpicos de 2020 y, tras un giro inesperado de guion, quien hizo posible que la gran cita deportiva se disputase en Tokio pese a la pandemia de coronavirus.

