Rondan los US$ 100 millones las pérdidas de inversores de Bolsa

¡Buen miércoles! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. Mientras el BCU tomó medidas tras un perjuicio millonario, el gobierno dio un claro mensaje antes de una instancia judicial. Empecemos el recorrido.

Intervención

El BCU intervino preventivamente y con suspensión de actividades a la empresa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. debido a las “importantes pérdidas” sufridas por algunos clientes, que en total suman unos US$ 100 millones. Motivo. La firma corredora de Bolsa tuvo elevadas pérdidas en operaciones de alto riesgo, según dijeron fuentes bursátiles a El País. Pérdidas. El perfil de los inversionistas son empresarios y profesionales de alto poder adquisitivo. Algunos de ellos manejaban capitales voluminosos desde hace 30 años, según supo El País. Paso. Se esperan varias denuncias penales y civiles contra la empresa.



Juicio

Representantes del Poder Ejecutivo y del laboratorio Pfizer en Uruguay tienen hoy una cita con la Justicia, a partir de la convocatoria del juez Alejandro Recarey para que brinden información sobre la vacunación anticovid. Mensaje. El secretario de Presidencia Álvaro Delgado destacó que el gobierno va a dar la cara” y brindar la información solicitada. Alerta. En el Ejecutivo preocupa que eventualmente el juez Recarey “frene la vacunación a los niños”, especialmente la de aquellos que tienen “comorbilidades”, pese que hasta ahora los menores que tienen entre cinco y 11 años resultan la franja etaria que presentó la menor adhesión a la vacunación.

Permiso

El emprendimiento de una megainversión en formato isla frente a Punta Gorda generó polémica por la negativa de la Intendencia de Montevideo, que derivó en respuestas del oficialismo. Clave. Ahora bien, vinculado a este asunto, no quedaba claro por qué los inversores decidieron pedirle permiso a la comuna capitalina para hacer algo en las aguas del Río de la Plata que están fuera de su jurisdicción. Te recomiendo esta nota con las cuatro razones detrás de este paso.

Con lupa

Las primeras horas de Silvina Batakis como ministra de Economía de Argentina, el riesgo país se disparó 200 puntos y los títulos soberanos cayeron más de 7%. Dólar blue. En tanto, la cotización de la moneda estadounidense en el mercado informal bajó $ 8, a $ 252 por unidad, tras haber alcanzado el lunes un récord de 260 pesos. Así lo aprovecharon varios hinchas de Nacional que viajaron a ver el partido contra Unión de Santa Fe por la Copa Sudamericana.



Obras

El Plan Nacional de Infraestructura Vial del quinquenio prevé una inversión de US$ 3.300 millones, unos US$ 700 millones más que los US$ 2.600 millones previstos inicialmente. Dato. De concretarse esa inversión programada en obras viales, sería una cifra récord para Uruguay. Contexto. Según explicó el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, la demora en el lanzamiento se debió a tres razones. Te recomiendo esta nota para más detalles.

