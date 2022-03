Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy se define, Talvi canciller y ¿Martínez candidato a la intendencia?

Ángel se fue de licencia y estoy muy feliz por él...



Atte: Irene Núñez.

Lacalle Pou sacará hoy la ventaja definitiva

Parece que hoy por fin llegamos al final de esta etapa de definición. La Corte Electoral estima que cerca del mediodía ya van a estar escrutados los votos observados en el interior que van a confirmar a Luis Lacalle Pou como el nuevo presidente.



Con el conteo oficial de votos las chances de que Daniel Martinez ganara las elecciones básicamente se le fueron derrumbando.



Si en la madrugada del lunes, después del cierre del escrutinio primario, la fórmula frenteamplista necesitaba al menos el 91% de los votos observados, ahora, después de dos días de escrutinio departamental, necesita el 96%.



Eso significa que, hoy jueves, Lacalle Pou está 674 votos más cerca de colocarse la banda presidencial. Si hoy antes de las seis de la tarde, hora en que cierra la Corte Electoral, la fórmula nacionalista se hace de otros 1.941 votos observados, alcanzaría los 2.615 sufragios que necesita para oficialmente ser el ganador del balotaje.



Talvi al Ministerio de Relaciones Exteriores

Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti visitaron ayer al líder blanco para negociar el armado del gabinete. La reunión fue en el marco de un día con agenda llena y varias definiciones.



Entre uno de las planteos que estuvo arriba de la mesa se manejó la demanda colorada de tener participación en el equipo del Ministerio Interior.



Sin embargo una fuente blanca comentó a El País que Lacalle explicó que hay algunos ministerios que él espera completar íntegramente con dirigentes de sus filas.



Fue por eso que al tener la propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores para el excandidato colorado que ya aceptó, Talvi planteó su aspiración de completar la vicecancillería con un dirigente colorado. Para ello hay dos postulantes: Ope Pasquet, diputado por Ciudadanos, y el exembajador Agustín Espinoza, hombre de confianza de Sanguinetti.



Una vez más

Daniel Martínez, a diferencia de Lacalle Pou, no se presentó en ninguna lista y por eso no tiene cargo en el Senado. En algunas oportunidades dijo que en caso de perder se iba a dedicar a su profesión de ingeniero o a compartir más tiempo con sus nietos, pero parece que en el Frente Amplio tienen otros planes para el.



Fuentes frenteamplistas dijeron a El País que sus allegados le pidieron que sea nuevamente candidato a la Intendencia de Montevideo.



Sin embargo, dijeron que Martínez no solo no respondió sino que se va a tomar su tiempo para poder meditar si accede a ese pedido. El próximo domingo viajará a Argentina para pasar unos días de vacaciones junto a su familia y recién a la vuelta daría alguna respuesta.

Charlas de ascensor

Estados Unidos denuncio a Venezuela y Cuba por fomentar las protestas en América Latina



John Boyega admitió que guion de “Star Wars: El ascenso de Skywalker” se filtró por él



De carteles políticos a carpetas escolares: el destino de la publicidad electoral callejera



Nacional depende de sí mismo

A Nacional le volvió el alma al cuerpo ayer sobre la hora 18.50, cuando conoció el empate de Peñarol y Progreso 0-0 en el Paladino. Es que lo más importante de ese resultado para los tricolores es que volvió a depender de sí mismo, con la importancia que conlleva ese hecho para la definición del Campeonato Uruguayo.



Nacional sabe que ganando los dos partidos que le restan (Rampla Juniors y Juventud) se asegurará, como mínimo, quedarse con el primer lugar de la Tabla Anual, lo que significa entrar a la definición.



Además, ganando los dos partidos, Nacional se ilusiona con quedarse también con el Torneo Clausura, aunque para que se de ese hecho es necesario esperar a otros resultados, o tener que jugar una final con Peñarol.

Para suscriptores

¿Quién es Carlos Techera, el exmarino que amenazó a Vázquez y puede ser imputado?



La trama detrás de la incautación de 300 piezas de arte que "nadie sabe dónde están"



La foto

Los bomberos combaten incendio en el Bosque Nacional Los Padres ubicado en California.

3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy