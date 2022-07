Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gobierno plantea suba del gasto de US$ 226 millones

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este viernes con las principales noticias para empezar el día. Aterrizó un documento clave que será analizado por el arco político en los próximos meses. Empecemos el recorrido.

Rendición de Cuentas

La ministra de Economía Azucena Arbeleche entregó en la noche de ayer el proyecto de ley de Rendición de Cuentas a la Cámara de Diputados, que establece un incremento en el gasto de US$ 226 millones para 2023. Planteos. La mayor parte de los incrementos irán para educación y seguridad, aunque también se atienden los reclamos de la comunidad científica. Dato. Aunque la ANEP había pedido US$ 49 millones para avanzar en la “reforma educativa”, se le dio US$ 30 millones. Te recomiendo esta nota con cifras detalladas de la redacción, que se prevé se discuta en el Parlamento durante los próximos tres meses.



Funcionarios públicos

Vinculado a este asunto, el Poder Ejecutivo aceptó ayer sacar de la Rendición de Cuentas los artículos que proponían cambios en la carrera funcional, y recién luego de esto COFE aceptó firmar el convenio salarial. Nueva instancia. Sin embargo, para el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, esta discusión está lejos de cerrarse, y en los próximos días llamaran a una negociación con el sindicato, con participación al Parlamento, para avanzar cambios en la carrera de los funcionarios públicos.

Sin fútbol

Atención, porque la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales decidió ayer de tarde realizar un paro, por lo que se suspendió la cuarta fecha del Torneo Intermedio que se iba a jugar desde esta noche con el partido que protagonizarían Nacional y Plaza Colonia en el Gran Parque Central. Contexto. La mutual tomó esta decisión tras las amenazas y el clima de violencia que están atravesando algunos de sus asociados que juegan en Villa Española, club intervenido por el MEC.



Combustibles

La decisión del gobierno, que se anunció ayer, de no subir las tarifas de los combustibles en el mes de julio, implica que Ancap dejará de percibir ingresos por entre US$ 30 millones y US$ 32 millones por vender naftas y gasoil (sin contar supergás) por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI). Dato. La cifra se suma a los US$ 93 millones de ingresos que Ancap resignó de enero a mayo de este año, por vender por debajo de la referencia internacional que calcula la Ursea.



Socialistas

El Congreso del Partido Socialista perfila al secretario general Gonzalo Civila hacia la reelección. Contexto. Este sábado inicia el congreso socialista número 50 en el club Cordón que será la primera etapa hacia las elecciones del 7 de agosto donde Civila irá por la reelección, como amplio favorito, enfrentando al exdiputado Darcy De los Santos como candidato de la renovación. Te recomiendo esta nota (para suscriptores) para más detalles de la interna socialista.



