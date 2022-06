Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juicios millonarios contra la IMM por shows

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este miércoles con las principales noticias para empezar el día. Se vivieron horas de tensión en un centro educativo y la comuna capitalina enfrenta una instancia judicial particular. Empecemos el recorrido.

Incumplimientos

La Intendencia de Montevideo se enfrenta a una serie de demandas civiles presentadas por Agadu por el incumplimiento de pagos por concepto de derechos de autor por parte de Am Producciones, la empresa que gestionó los grandes shows que se hicieron en el Estadio Centenario el año pasado. Monto. Hasta el momento, la suma total asciende a más de US$ 3.4 millones. Otro actor. En este caso también está involucrada la AUF, codemandada al igual que la IMM por ser integrante de CAFO, organismo que administra el Estadio y no tiene personalidad jurídica.

Violencia

Un alumno le pegó un puñetazo en la boca a una docente que había querido cortar una pelea entre estudiantes y el episodio derivó en la ocupación de una UTU en el Cerro. Tensión. El Ministerio de Trabajo intervino para que la Policía desaloje a los docentes. Planteos. Además del episodio violento, profesores reclamaron por refacciones que piden para la institución y carencia de personal para atender a los alumnos, que aseguran, superan la capacidad edilicia. Te recomiendo esta nota para más detalles.

Puerto

Luis Alberto Heber, exministro de Transporte y hoy de Interior, y el prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, declararon ayer en Fiscalía en calidad de indagados, en el marco de una denuncia penal presentada por el Frente Amplio sobre eventuales irregularidades en la concesión otorgada por el gobierno a Katoen Natie/TCP. Planteos. Ambos apuntaron contra la condición que operaba Montecon. Mientras Heber dijo que en gobiernos frenteamplistas su accionar “era irregular”, Ferrés planteó que estos permitieron "funcionar a una empresa fuera de la ley”.



Virus

Uruguay tiene una circulación de “todos” los virus respiratorios típicos del invierno, según indicaron los expertos a El País. Caso. En el Hospital Pereira Rossell, las consultas en la puerta de emergencia aumentaron y este lunes se produjeron más de 200 en el día, aunque “no se trata de algo fuera de lo normal con respecto a la prepandemia” para esta época del año, dijo a El País el catedrático en pediatría Gustavo Giachetto.

Covid

Europa vive actualmente una séptima ola de covid-19. Razones. Científicos plantean, entre otras causas, por la flexibilización de medidas de distanciamiento, una reducción de la inmunidad así como el avance de nuevas subvariantes de ómicron, la BA.4 y sobre todo la BA.5. Estas subvariantes se propagan aún más rápido porque parecen beneficiarse de una doble ventaja de contagiosidad y escape inmunitario.

Para entretenerse

YSY A en Montevideo: el sismo del trap argentino sacudió la ciudad con sus shows



Crítica: por qué lo nuevo del Ballet Nacional del Sodre es diferente a todo lo que se ha visto



