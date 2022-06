Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Prioridades de la Rendición: educación, seguridad y ciencia

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este lunes con las principales noticias para empezar el día. Mientras el gobierno analiza cifras clave, presidentes de la región viven horas de incertidumbre. Empecemos el recorrido.

Consejo de Ministros

El presidente Luis Lacalle Pou presentará esta tarde a su gabinete en Consejo de Ministros las prioridades que serán atendidas en esta Rendición de Cuentas y el margen de gasto que dispondrá el Poder Ejecutivo para contemplarlas. Prioridades. En las últimas semanas, se supo que especialmente la educación, pero también la seguridad y la ciencia serían los asuntos prioritarios de esta Rendición de Cuentas. Foco. El tema de la educación tal vez sea el que más conformidad despierta en la coalición. Con un gasto adicional que sería de unos US$ 60 millones de dólares, el oficialismo busca una “reforma profunda” del sistema.



Posibles destituciones

Mientras que en Ecuador el presidente Gullermo Lasso enfrentó el fin de semana un debate maratónico en el Congreso sobre su destitución, el presidente de Perú, Pedro Castillo, será interrogado hoy por acusaciones graves en su contra, lo que también podría desencadenar un pedido de destitución. Cuerda floja. Ambos gobernantes están contra las cuerdas y les podría costar el cargo, incluso en los próximos días. Te recomiendo esta nota para más detalles.

San Rafael

El proyecto del empresario Giuseppe Cipriani en San Rafael tuvo en las últimas horas un nuevo cambio de su diseño, que ingresará a la Junta Departamental esta semana y desde allí será trasladado a la comisión de obras, donde será discutido. Plan. El intendente de Maldonado Enrique Antía explicó a El País que lo que se busca es que la obra se divida en dos fases. El jefe político fernandino sigue confiando en la viabilidad del proyecto, aunque ya deslizó que es probable que lleve varios años y que no se inaugure durante su período de gobierno.



Antel

El decreto del gobierno que habilita a cinco cableoperadores a vender internet siguió generando polémica. Planteo. Daniel Larrosa, director frenteamplista en Antel, promovió el jueves en la sesión del Directorio que el ente presentara un recurso de revocación a ese decreto en el entendido de que era ilegal y perjudicial a Antel. Resultado. El pedido del representante opositor no prosperó. El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, dijo a El País que la moción que presentó el frenteamplista fue descartada por falta de “mérito”.

Orsi

La Intendencia de Canelones inició un juicio de desalojo contra el club Parque del Plata para hacerse con la sede de la institución deportiva. Planteo. La versión de la intendencia es que el club no cuenta con documentación que avale la legitimidad de sus autoridades y que además se utilizan las instalaciones para fines no deportivos. Pasos. El juicio en desarrollo tiene una instancia por delante en junio, en la que podrán presentarse testigos que no lo hicieron hasta ahora.

Para entretenerse

En "Hombre vs. abeja", Rowan Atkinson recupera el espíritu de Mr. Bean para Netflix



El Carnaval 2023 se prepara con récord de aspirantes, regresos y murgas del exterior



