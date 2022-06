Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gasto adicional en Rendición será mayor a US$ 150 millones

¡Buen jueves! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. Mientras se definen números clave, se abrió un debate sobre cifras de Antel.

Extra

El gasto adicional en la Rendición de Cuentas se estima entre US$ 150 millones y US$ 200 millones, de acuerdo a lo que supo El País. Afinar el lápiz. Las prioridades y montos se terminarán de cerrar el próximo lunes en un Consejo de Ministros. Clave. Desde la ANEP solicitaron US$ 60 millones para la reforma educativa, que el presidente Luis Lacalle Pou adelantó que allí estará la prioridad. Planes. Serán contempladas otras áreas clave como la seguridad. El Ministerio del Interior solicitó unos US$ 23 millones. Además, se destinarán recursos extra para ciencia y tecnología y se asegurará la recuperación salarial para los funcionarios públicos a la que se había comprometido el gobierno, entre otros aspectos.

Debate

Antel respondió a las críticas en torno a la portabilidad numérica. Miradas. Para ver las cifras desde que se activó esta normativa en enero hay dos lecturas. Una es enfocarse en los 40.000 usuarios de celulares que hasta ahora se cambiaron de compañía manteniendo su número, donde Antel tiene al momento un balance negativo de 1.000 usuarios; y otra implica ponderar la cantidad bruta de clientes de la compañía a partir de la activación de esta normativa, donde la empresa pública ganó 25.000 clientes. Te recomiendo esta nota con la postura del presidente de Antel, la oposición y el sindicato de la compañía para más detalles.

Blancos

En medio de una polémica interna por su posible candidatura presidencial, varias diputados nacionalistas faltaron a un encuentro con Laura Raffo en la Casa de Los Lamas que se desarrolló el pasado martes. Posición. Fuentes políticas indicaron a El País que son varios los diputados que no están dispuestos a “apuntalar” un proyecto para Montevideo con Raffo al frente y que después ella les termine compitiendo a futuro. Pedido. Al mismo tiempo le solicitaron una reunión a la excandidata a intendenta de Montevideo. Te recomiendo esta nota (para suscriptores) con la postura de varios dirigentes blancos.

Puja

El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, dijo ayer a la Comisión de Salud Pública de Diputados que ASSE pensaba adquirir el sanatorio de la exmutualista Casa de Galicia en caso de que no hubiera interesados. Polémica. Tras cuestionamientos desde la oposición por la presencia de Leonardo Cipriani -exdirectivo del Círculo Católico- en la subasta que ganó dicha mutualista, el subsecretario de Salud dijo que este “asistió ante la eventualidad de que nadie estuviera interesado, porque en ese caso la administración iba a hacer una oferta”.



Comprometido

Ayer mientras la embajada de Israel en Montevideo destacó la decisión del gobierno uruguayo de no permitir el ingreso del avión venezolano, en Buenos Aires el diario La Nación informó que fotos encontradas en el celular del piloto iraní Ghasemi Ghomareza lo comprometen. Hallazgo. Las fotos, que surgen del peritaje ordenado por el juez federal Federico Villena, vinculan al piloto con las milicias iraníes y hay una imagen de la bandera israelí con un texto en farsi, que es una proclama contra Israel, según dijo a La Nación una fuente que tuvo acceso al contenido.

Para entretenerse

El multiverso y el nuevo cine: por qué hay que ver "Todo en todas partes al mismo tiempo".



Diego Drexler habla de "Eternos misterios", su vínculo con la música y el peso del apellido



Esto es todo por hoy, nos reencontramos mañana.



