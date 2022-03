Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Manini Ríos no quiere ser ministro, la votación esperada y hoy juega Peñarol

Ya es miércoles, de acá al fin de semana es solo un tirón. ¡Vamos que llegamos!

Prefiere ser senador

El excomandante en jefe del Ejército y senador electo Guido Manini Ríos aseguró que su futuro político no estará en el Poder Ejecutivo y que se quedará ocupando la banca en el Senado para la cual fue electo.



El anuncio fue realizado después de una reunión que mantuvo con Luis Lacalle Pou, quien ya empezó a definir cómo será el nuevo gobierno aunque claro, con un perfil bajo ya que por un lado no hay una confirmación oficial de su victoria y por el otro el Frente Amplio todavía no anunció su derrota.



“Soy senador electo, la gente me eligió para eso”, dijo en la ronda de prensa quien se refirió al líder de la coalición como “el presidente electo”. Manini aclaró que no se manejaron nombres en el encuentro, pero sí admitió que en lo personal tiene algunas aspiraciones que prefirió no puntualizar hasta la próxima reunión.



Montevideo: terreno del Frente Amplio

En Montevideo, como era de esperar, la mayor cantidad de votos estuvieron dirigidos al Frente Amplio. Hay barrios en que siete de cada diez electores se volcaron por una misma fórmula presidencial.



Una simple mirada a la geografía electoral de la capital permite concluir aquello que ya se había observado en la primera vuelta de octubre: la oposición se hace fuerte en los barrios costeros del sureste. El oficialismo, en cambio, tiene sus bastiones en el oeste de la capital.



Esta brecha entre el sureste y el oeste pareciera estar ceñida por los bolsillos de quienes allí habitan. “Cuanto mayor es el nivel socioeconómico del barrio, hay más chances de que el voto sea para los partidos fundacionales (blancos o colorados)”, había concluido el cientista político Alejandro Guedes. A la inversa, el Frente Amplio crece en las zonas de mayor vulnerabilidad.



Pero no siempre fue así. Tras la salida de la dictadura, el Frente Amplio concentraba su hegemonía en los barrios de “profesionales”, esos mismos en los que hoy pierde.



Una final anticipada

Presión por un lado y confianza por el otro, pero ambas por el mismo motivo: depender de sí mismos. Tanto Progreso como Peñarol saben que un triunfo esta tarde (hora 17) en el Paladino los encamina al título, que incluso para el aurinegro puede significar el tricampeonato Uruguayo si entre hoy y mañana se dan los resultados necesarios.



La situación del mirasol parece inmejorable y hasta insólita viendo el panorama que hace algunas fechas atrás vivía el plantel dirigido por Diego López. Eso sí, lo que se plantea es ideal pero nada sencillo.



Peñarol debe visitar a Progreso en el Estadio Abraham Paladino, ese en el que los de Leonel Rocco tan fuertes se hicieron. También es verdad que esa fortaleza ha sido golpeada, ya que las últimas dos visitas se llevaron la victoria: Nacional primero y Cerro Largo luego lo vencieron por 1-0.



De todas maneras, Progreso es un equipo que mostró ser serio y peligroso y que además sabe que con una victoria puede ilusionarse hasta con poder ganar el Clausura y así acceder a la definición del Uruguayo.



Para suscriptores

Por tercera vez en la historia, el hijo de un expresidente llega al máximo cargo político.



La fuga de votos de las capas medias marca el fin de la era frentista.



Charlas de ascensor

Este viernes es el Black Friday: todo lo que tenés que saber antes de comprar



Colonia de vacaciones para todos y en el corazón de Pocitos



La Alianza Francesa invita jugar videojuegos de ayer y hoy en una muestra interactiva



Reparan los monumentos a Luis Batlle Berres, Greetingman y Iemanjá





La foto

Estudiantes protestan por Dilan Cruz, un joven manifestante que había sido herido por un miembro del Escuadrón Antidisturbios Móvil (ESMAD) durante una protesta contra el gobierno colombiano y murió ayer, en Medellín, Colombia, el 26 de noviembre de 2019.

3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy