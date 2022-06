Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jutep detectó una "falta grave" del senador Sartori



¡Buen miércoles! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. Un nuevo paso a nivel judicial sobre una fuga sonada y un senador cuestionado por un organismo público. Empecemos el recorrido.

Morabito

A tres años de la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito, el fiscal Ricardo Lackner encontró suficientes elementos como para solicitar al Juzgado Especializado en Crimen Organizado una audiencia de formalización contra uno de los guardias de la ex Cárcel Central, de donde se fugó. Ahora, el Poder Judicial cuenta con un plazo de 20 días para fijar la audiencia. El imputado es un cabo y se le pretende tipificar un delito vinculado a la corrupción. Antecedentes. Morabito, que vivía en Uruguay desde 2002, fue detenido en Uruguay en 2017, se fugó de Cárcel Central en junio de 2019 y fue nuevamente detenido en el nordeste de Brasil en mayo de 2021. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó en marzo su extradición a Italia.

Jutep

El senador nacionalista Juan Sartori no presentó la declaración jurada de su cónyuge y según la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), su incumplimiento constituye una “falta grave”, por lo que se inició una investigación. Respuesta. Sartori indicó a la Jutep que no tenía una sociedad legal de bienes con la esposa y que además se casó en el extranjero, lo que no generaba una obligación de presentar la otra parte de la declaración. Contexto. Estos datos surgen de un pedido de informes realizado por senadores frenteamplistas. Te recomiendo esta nota (para suscriptores) para más detalles.



Reinfección

¿Es posible reinfectarse de covid-19 después de un mes? Varios expertos analizaron esta situación en diálogo con El País. El virólogo Santiago Mirazo señaló que si la persona se infectó con variantes previas a ómicron, existe la posibilidad “bastante elevada” de reinfectarse con una “variante de ómicron”. Ahora, bien, aclaró el experto: “Si tuviste una infección con ómicron (o sus sublinajes) es realmente muy improbable que te puedas volver a infectar con esa variante en un período de seis meses”.



Avión

Si volamos a la vecina orilla, la situación en torno al avión venezolano con tripulación venezolana e iraní tuvo un nuevo capítulo: la Justicia argentina prohibió este martes la salida de Argentina de los 14 venezolanos que venían en el avión, medida que desde el lunes ya regía para los cinco iraníes de la tripulación. En todos se les retuvo los pasaportes. Te recomiendo especialmente seguir la web para contar con todos los detalles de este asunto que ha generado gran crispación política.

Jugadores

Dos jugadores del plantel principal de Peñarol fueron denunciados este lunes por dos mujeres que trabajan como mozas en un local de fiestas infantiles, donde ellos organizaron una celebración. Acusación. La abogada que las representa, Valentina Díaz, dijo a Subrayado (Canal 10) que no se denuncia una violación "propiamente dicha", pero sí un hecho que tiene "carácter de abuso sexual".

Esto es todo por hoy, nos reencontramos mañana.



