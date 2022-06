Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Analizan si iraníes del avión tienen vínculos con el terrorismo

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este martes con las principales noticias para empezar el día. Se incautaron varios kilos de droga y en Argentina sigue el debate en torno a un vuelo. Empecemos el recorrido.

Incertidumbre

Los cinco tripulantes iraníes del avión venezolano que intentó sin éxito aterrizar en Uruguay el miércoles pasado seguían anoche a disposición de la justicia, ante la sospecha de que pudieran pertenecer a empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní. Análisis. A pedido de la fiscalía argentina, se investiga si tienen vinculación con organizaciones terroristas, o algo que los vincule con el atentado a la AMIA en Buenos Aires en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.



Covid

Expertos aseguran que la coinfección de covid-19 y gripe es un “factor agravante”. Hoy casi el 100% de los pacientes que fallecen por covid-19 son o añosos, no están vacunados o tienen algún tipo de inmunosupresión, “y los que no cumplen con esas condiciones generalmente transitan coinfecciones”, señaló señaló a El País Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), que aseguró que “es un agravante”, porque “al teorizar uno piensa que sin el covid esa persona no moriría”. Contexto. A pesar de que los intensivistas aseguran que han aumentado los fallecidos por covid y que la coinfección con la gripe es un “factor agravante”, los consultados por El País estuvieron de acuerdo en que el número global de casos sigue siendo bajo.

Ruíz

La Corte Electoral concluyó que el director social (en representación de los trabajadores) en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruíz, violó la Constitución al realizar campaña para derogar los 135 artículos de la LUC, pero resolvió no sancionarlo al entender que no hubo “dolo”. Antecedente. En abril, el Partido Colorado denunció a Ruíz por “delito electoral”, luego de que el jerarca del BPS subiera imágenes -en su estado de WhatsApp-haciendo campaña por el Sí con la papeleta rosada en la mano.

Incautación

La Policía incautó ayer en la ruta 8 en el departamento de Treinta y Tres, 423 kilos de droga —251 kilos de pasta base y 172 kilos de cocaína—, parte de la cual era transportada en una camioneta que simulaba ser una ambulancia. Además, los efectivos incautaron seis autos, dinero y un fusil AR15, entre varios objetos. Por el caso, hay nueve detenidos. Ministro. “El cabecilla era uruguayo y tiene conexión con lo que anunciábamos y mostrábamos en el Parlamento, de cómo se maneja la organización del crimen en la zona metropolitana”, informó el ministro Luis Alberto Heber.

UAM

Tras conocerse una auditoría de la UAM, el senador del Partido Nacional Jorge Gandini dijo a El País que “genera preocupaciones y alertas” y que llamará a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores al ministro de Ganadería, Fernando Mattos, y a Adriana Zumarán, secretaria general del centro de comercialización de la UAM, para conocer más de la situación del emprendimiento. Contexto. Un informe de la Auditoría Interna de la Nación concluyó que la institución “posee limitaciones para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones” por varios motivos.

Para entretenerse

Rocky presenta una nueva versión de su pelea con Iván Drago que se puede ver en Uruguay.



Con Abel Pintos como jurado invitado, "La Voz Uruguay" sorprendió en sus cuartos de final.



