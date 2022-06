Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Interior dio datos sensibles sobre el narcotráfico

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este jueves con las principales noticias para empezar el día. Atención, porque ingresará un frente frío polar y está previsto que hoy continúe la baja visibilidad en varios puntos del país por nieblas y neblinas. Empecemos el recorrido.

Proveedores y más

Durante el llamado a sala al ministro del Interior Luis Alberto Heber -que les comenté días atrás- las máximas de Interior mostraron durante una "sesión secreta" mapas, gráficos y fotografías de todos los varios delincuentes identificados con nombre, apellidos y antecedentes penales vinculados al narcotráfico. Piezas clave. Plantearon que hay seis grandes abastecedores de droga identificados en la zona metropolitana, de los cuales dos de ellos están en prisión, mientras que de los otros hay incluso quienes envían la mercadería para el interior. Bandas. Además, 45 bandas que se encargan de regentear las bocas de droga en la misma zona. En muchos casos se trata de clanes familiares y se nombró al grupo del reconocido delincuente Betito Suárez.



Remate

Tras una puja entre Círculo Católico y el grupo Universal-Cudam, la primera mutualista ofertó US$ 15.300.000, fue el mejor postor del remate y se quedó ayer con el sanatorio de Casa de Galicia, de casi 17.000 metros cuadrados edificados, ubicado en Avenida Millán. Plan. La presidenta de la mutualista Cecilia López señaló que con este edificio la empresa sumará su quinto sanatorio. Los servicios, dijo, comenzarán a brindarse a medida que la institución entienda que están dadas las condiciones. Dato. Círculo Católico, nuevo propietario del inmueble, fue la mutualista que recibió el número más importante de socios de Casa de Galicia (unos 18.000) tras su cierre dictado por la Justicia.



Desaparecidos

El Ministerio de Defensa aportará tecnología para la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura (1973-1985). Contexto. Tras un pedido de la Institución de Derechos Humanos (Inddhh) de contratar una empresa privada argentina. Respuesta. El ministro Javier García rechazó esta idea por razones de seguridad y de defensa, pero sí aprobó que la Fuerza Aérea Uruguaya aplique tecnología que ya era utilizada en convenios con la UTEC y con empresas privadas. Funcionamiento. “El sistema es como una ecografía, emiten rayos y hacen un mapa a través de ellos”, describió el ministro, que puso a disposición los drones del ministerio que tienen esta función.

Billete verde

El dólar llegó este jueves a las cinco caídas consecutivas y cotizó en el menor valor desde el 2 de marzo de 2020, hace 27 meses. Ayer, la divisa estadounidense bajó 0,42% y cotizó en un valor promedio de $ 39,48. En el mes el dólar cae 1,06% y en el 2022 11,67%. Para más detalles, en la siguiente nota.

Della Ventura

Se hizo viral un video en el que -durante el llamado a sala a Heber- la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura tuvo un intercambio con Beatriz Argimón, cuando la vicepresidenta la tildó de “¡atrevida!”. En diálogo con El País, la opositora que se autodefine como “rompe esquemas” está convencida de que no hizo nada “fuera de lugar”. Te recomiendo esta nota (para suscriptores) para más detalles.

Para entretenerse

Luis Fonsi en Uruguay: "Siento que las mejores canciones aún no las he escrito"



"Stranger Things" logró que un clásico de Kate Bush sea la canción más escuchada del mundo



Esto es todo por hoy, nos reencontramos mañana.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocerlas y suscribirte podés hacerlo aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.