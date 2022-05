Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aún no se puede hablar de tercera ola, dice MSP

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este martes con las principales noticias para empezar el día. Tras una reunión clave en Londres, se miraron con lupa los números del coronavirus. Empecemos el recorrido.

"Oscilación"

El último informe sobre la situación de covid-19 en Uruguay, publicado ayer, marca que los nuevos casos aumentaron en un 50% en la última semana. MSP. Desde el Ministerio de Salud Pública creen que aún no se puede hablar de una tercera ola de contagios y que todo funciona bajo la lógica de una “oscilación” de casos positivos “esperable”. Jerarca. “La enfermedad ahora se va a comportar de manera oscilante y lo importante es tener buenos niveles de vacunación”, dijo el subsecretario de Salud José Luis Satdjian. Otra lectura. Por su parte, la pediatra e infectóloga Catalina Pírez dijo a El País que “es posible” que se trate de una nueva ola e hizo énfasis en el aumento de los fallecidos en el reporte de ayer, que pasaron de dos a 12 en este último informe. Advertencia. Algunos expertos temen que haya una “presión adicional” en el sistema de salud durante el invierno, fecha en que es habitual que la ocupación de camas de CTI aumente por otros virus respiratorios estacionales.

Té para dos

El presidente Luis Lacalle Pou se reunió con el primer ministro Boris Johnson y a la salida del encuentro en Downing Street enfatizó en diálogo con la agencia de noticias EFE: “No venimos a rogar, venimos a decir que queremos jugar en la cancha grande”. Comercio. Previamente, en declaraciones conjuntas con la prensa, Lacalle Pou le señaló a Johnson: “Es el momento del comercio, es el momento de fortalecer las relaciones, las muy antiguas relaciones. Así que podemos llevarlas al siguiente nivel”. El gobierno apuesta a incrementar el comercio con esa zona y atraer inversión extranjera para que se instale en Uruguay.



Fiscalías especializadas

Cuando se acerca una nueva Rendición de Cuentas, el fiscal de Corte Juan Gómez señaló en diálogo con El País que buscará el aumento de recursos para instalar al menos tres fiscalías especializadas en género. Planteo. El responsable de la Fiscalía General de la Nación aseguró que estas “son absolutamente necesarias” en San Carlos (Maldonado), Rivera y Salto. Panorama. En San Carlos, donde a fines de febrero se abrieron los dos primeros juzgados dedicados exclusivamente a la violencia de género en Uruguay, se registró un crecimiento de denuncias que son atendidas por la fiscalía de flagrancia, sin especialización en esta materia, y que además debe resolver todo el espectro de delitos. El fiscal de Corte prevé que este incremento de casos también se dará en Rivera y Salto, donde el Poder Judicial espera abrir sus sedes pronto.

Viruela del mono

El riesgo de contagio de la viruela del mono es “muy bajo” en la población en general y puede detenerse en los países donde la enfermedad no es endémica, aclararon científicos. Análisis. La OMS teme que la enfermedad, endémica en algunas zona de África central y occidental, se expanda. Pero al mismo tiempo, subraya que se pueden controlar los brotes en los países no endémicos y parar el contagio entre humanos. Uruguay. El subsecretario de Salud José Luis Satdjian dijo ayer que "hasta el momento no se han detectado casos sospechosos ni casos en seguimiento” de viruela del mono en Uruguay.



Peñarol

En redes sociales comenzó a circular una placa con la foto del empresario uruguayo Paco Casal, su nombre y la palabra “Presidente”. Un viejo deseo de un grupo de allegados a Peñarol salió nuevamente a la luz y esta vez con un poco más de fuerza. Te recomiendo esta nota de Ovación sobre cómo nació la iniciativa, quiénes impulsan su candidatura y qué planes tienen.

Para entretenerse

Invitados, canciones de acá y momentos con lágrimas: "La Voz Uruguay" cerró sus batallas.



"The Thing About Pam": Renée Zellweger ahora es una asesina y está irreconocible.



Esto es todo por hoy, nos reencontramos mañana.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocerlas y suscribirte podés hacerlo aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.