Ciclón con trayectoria "atípica" afectaría más al este

Buenos días. Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este martes con las principales noticias para empezar el día. Un tema concentra la atención en las últimas horas, que se estima, dejará más consecuencias en el este. Empecemos el recorrido.

A cuidarse

Inumet advirtió en los últimos días que este martes un ciclón extratropical afectará varias zonas de la franja costera sur, especialmente a los departamentos de Maldonado y Rocha. “Lo peor” de este fenómeno con trayectoria “atípica” se espera para después del mediodía y cedería hacia mañana. Atención. Desde las 06:30 rigen dos alertas naranjas y una amarilla por vientos fuertes y persistentes para el sur del país, que se extenderán, en principio, hasta las 18:30. Este. No se descarta que durante el día se pueda activar la alerta roja, de máximo riesgo, en los departamentos de Rocha y Maldonado, donde se suspendieron las clases presenciales en los centros educativos públicos y privados ante la llegada del fenómeno climático. Capital. Ayer murió un joven de 23 años que quedó atrapado en una vivienda del barrio Paso de la Arena sobre la que se cayó una palmera.



Ciclón

Durante este martes se esperan lluvias, siendo más intensas en los departamentos del este, sur y noreste del país. Al mismo tiempo, el viento se irá incrementando a lo largo de la jornada. Para las zonas centro, sur y noreste del país se esperan rachas de viento entre 80-100 km/h, mientras que para el este podrían oscilar entre los 100-130 km/h, principalmente en la costa, con olas entre cuatro y seis metros, siendo superiores en el interior del océano, próximo al departamento de Rocha. Medidas. El Sistema Nacional de Emergencias dispuso de al menos 200 plazas para evacuados en Maldonado y Rocha, donde se espera los vientos sean más intensos. Recomendación. El director nacional de Sinae, Sergio Rico, recomendó "que las personas no salgan de la casa si no tienen por qué salir", y que se tengan puertas y ventanas cerradas, así como proteger a las mascotas y tener cuidado con los cables. Te recomiendo revisar las recomendaciones de Bomberos y Sinae ante la llegada del ciclón.

Cuarta dosis

Desde el Ministerio de Salud Pública indicaron que posiblemente esta tarde se abra la agenda para que todas las personas de entre 18 y 49 años reciban la cuarta dosis contra el covid-19. En el caso de que no sea así, la agenda se abrirá mañana, miércoles, por la mañana. Atención. Para recibir la nueva dosis es necesario haberse dado la tercera en un plazo mayor a los 120 días o haber cursado la enfermedad con la misma distancia de tiempo. Aviso. Las autoridades informaron que los mensajes de texto con la asignación de fecha y hora para vacunarse comenzarán a llegar a partir de la semana que viene. Priorizados. Tener un pasaje comprado a un destino que solicite tener una vacuna con un plazo determinado será una de las situaciones que el MSP contemplará a la hora de administrar la cuarta dosis.



Operación Océano

En conversación con El País, una de las afectadas en el marco de la Operación Océano dijo que sufrió estrés post traumático debido a su caso de abuso y aseguró que el proceso judicial amplificó su dolor dado que tuvo que concurrir más de 10 veces a la Fiscalía. Caso. Fue una de las perjudicadas en el marco de este proceso judicial por explotación sexual de adolescentes por agresiones de un profesor que trabajaba en el colegio al que ella asistía cuando tenía 17 años. Sus declaraciones en torno a este asunto y más detalles de la causa judicial en la siguiente nota (para suscriptores).

Aval

El empresario Giuseppe Cipriani compró un aval al BSE por US$ 200.000 en lugar de pagar la garantía por US$ 7,8 millones al Ministerio de Economía que le exigía como contrapartida a la firma del contrato de concesión del nuevo casino San Rafael en Punta del Este. Plan. Las dudas sobre la reconstrucción del hotel persisten en Maldonado, ya que por el momento no se han visto movimientos para la edificación. El vocero de Cipriani comentó a El País que esto ocurrirá antes de fin de año. El lunes 14 de marzo los arquitectos de Cipriani presentaron a la Intendencia de Maldonado la tercera maqueta del proyecto.

Para entretenerse

Ruben Rada, una leyenda que gira por Japón, está en "La Voz Uruguay" y regresa al Sodre.



La serie "Black Mirror" estrenará su sexta temporada en Netflix: conozca los detalles.



