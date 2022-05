Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Inumet: vientos muy fuertes, lluvias intensas y baja de temperatura

Buenos días. Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este lunes con las principales noticias para empezar el día. Mientras se espera un fenómeno climático "atípico", se reactiva el debate político por un asunto clave. Empecemos el recorrido.

Alerta

Atención si vas a salir por estas horas porque Inumet prevé vientos muy fuertes, lluvias intensas y descenso de temperatura desde hoy hasta el miércoles. Fenómeno. Inumet informó el viernes que se proyecta para mañana, martes, la formación de un ciclón extratropical que “tendrá un comportamiento atípico para nuestras latitudes” y se concentrará sobre la costa este. Efectos. Las lluvias afectarán principalmente el sur del Río Negro, siendo más intensas en la franja costera del sur y este del país. Para mañana se esperan rachas de viento de unos 100 km/h y hasta 130 km/h en el este, con olas entre cuatro y seis metros siendo superiores en el interior del océano, próximo al departamento de Rocha. Advertencia. Rige una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes que afecta la costa suroeste. Te recomiendo seguir la actualización en la web durante toda la jornada.

Rendición de Cuentas

Desde el oficialismo discuten cómo aumentar el gasto en la Rendición de Cuentas. Si bien el gobierno adelantó su postura que tiende a no incrementar la cifra, los socios buscarán alcanzar un acuerdo con recursos extra de acá al 30 de junio. Cabildantes. Proponen utilizar los Derechos Especiales de Giro que otorga a todos los países el Fondo Monetario Internacional, un activo financiero que en Uruguay asciende a US$ 585 millones. Otros socios. Del otro lado, plantean que más fondos serían posibles por un aumento de la recaudación producto del repunte de la actividad económica, así como de la proyección de crecimiento estimada para 2022. En tanto, el diputado del Partido de la Gente Daniel Peña planteó “revisar las ventas de los bienes inmuebles del Estado” y con esas ganancias invertir en lo que haga falta.

Luna de sangre

Latinoamérica fue testigo en las últimas horas de un eclipse total que tiñó a la Luna de rojo. Gran impacto. La Luna de sangre, como se conoce popularmente este fenómeno, se pudo disfrutar no solo en Sudamérica, si no también en Centroamérica y parte de América del Norte, así como en algunas zonas de Europa y África. Te recomiendo esta nota para ver las imágenes de este eclipse en Uruguay. A continuación, te adelanto una.

Beneficios extra

Un asunto que ha dado que hablar en los últimos meses ahora tiene un nuevo capítulo. ¿Qué pasó? Un informe de la Caja de Profesionales determinó que la viabilidad financiera del organismo podría haberse extendido por tres años más si no se hubiesen otorgado ciertos beneficios extra a sus afiliados desde 2004 hasta fines del año pasado, que implicaron más de US$ 130 millones. Coyuntura. La noticia llega en un contexto en que de no realizarse cambios urgentes, la institución se quedaría sin reservas en 2024. Te recomiendo esta nota (para suscriptores) que detalla los beneficios adicionales, su costo y el impacto que generaron en la salud financiera del organismo.



Patrimonio

La isla de Flores, famosa por haber ocasionado centenares de naufragios desde el siglo XVII y haber sido la “isla del purgatorio” durante mucho tiempo ahora busca tener otra relevancia. ¿Cuál es el objetivo? Ahora la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, entre otras instituciones, buscan que el Parque Nacional Isla de Flores sea declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la Unesco. Para conocer más de su historia y los pasos que se prevén para llegar alcanzar este estatus, te recomiendo la siguiente nota.

Para entretenerse

Debutó en la remake de Hollywood de una película uruguaya y hoy es una bruja exitosa.



Kairo Herrera contó en entrevista con El País sus años conduciendo programas que cuentan historias de vida y algunas anécdotas de estos años en televisión.



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocerlas y suscribirte podés hacerlo aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.