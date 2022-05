Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Salgan a buscar consenso": el pedido de Lacalle Pou

¡Buen viernes! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. Sigue el conflicto portuario, mientras a nivel político se analiza un asunto clave para las próximas generaciones. Empecemos el recorrido.

Mensaje

El presidente Luis Lacalle Pou le pidió ayer a toda la bancada legislativa oficialista que defiendan el proyecto de reforma de seguridad social para cumplir con el compromiso electoral. Pedido. “Salgan a buscar consenso con todo el sistema político”, les dijo el mandatario, en referencia a contar también con el apoyo del Frente Amplio, y además remarcó a sus colaboradores: “Este tema estaba en el Compromiso Por el País y yo lo quiero llevar adelante”. Encuentro. Junto a miembros del gabinete, el expresidente Julio María Sanguinetti y Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), el jefe de Estado presentó a los representantes de la coalición las líneas generales de su plan. Pasos. Tras conocer la opinión de todos los socios, se definirá un proyecto inicial para finalmente enviarlo al Parlamento. Punto clave. Uno de los temas que se debe resolver es a cuánto elevar la edad de jubilación. Te recomiendo esta nota para conocer más detalles sobre este punto y del encuentro que tuvo lugar en la residencia presidencial de Suárez y Reyes.

A contrarreloj

Es un tema que ha dado que hablar en los últimos meses y hoy tendrá un nuevo capítulo. ¿De qué se trata? Este viernes vence el plazo para que la fiscal Mariana Alfaro, a cargo de la Operación Océano —la mayor causa de investigación sobre explotación sexual en Uruguay— acuse a los imputados. Resolución. Según estimaron seis abogados a El País, de las 33 personas que fueron formalizadas al comienzo de la causa penal, nueve de ellas acordaron un juicio abreviado, diez fueron sobreseídos, cuatro casos se archivaron y catorce imputados irán a juicio oral. Paso. El abogado de la única mujer imputada, Evelyn Orona, dijo a El País que su defendida iniciará un juicio al Estado por daños y perjuicios.

Nuevo paro portuario

El conflicto portuario continúa por estas horas, con paro incluido. ¿Qué pasó? El sindicato exige a Montecon que mantenga el pago de los jornales asegurados como había acordado previamente y no realice los cambios anunciados recientemente. Medida. El sindicato decidió activar un tercer paro de 24 horas en el puerto de Montevideo, que comenzó al caer la tarde de ayer y continúa hasta hoy. Efecto. La medida solo afecta a Montecon. Una fuente de gobierno dijo a El País que la compañía no tiene hoy ningún servicio en los muelles públicos. Pedido. El ministro de Transporte Jose Luis Falero dijo que su cartera espera mantener hoy un nuevo contacto con la empresa “para cuantificar lo que significa esa pérdida de jornales” asegurados, declaró ayer.



Millones

Como saben, todos los viernes sale el suplemento El Empresario. En esta oportunidad, les quiero recomendar esta nota (para suscriptores) con la receta de las startups uruguayas para atraer millones de fondos internacionales. Análisis. Además de los casos emblemáticos como dLocal y PedidosYa se suman los de varias compañías más, cuyos emprendedores contaron a El País cómo lograron captar a grandes jugadores del mundo inversor.

Cambio dolor

La reconocida figura uruguaya Natalia Oreiro habló en entrevista con El País de su última película, y más. Te recomiendo esta nota, de la sección Tv Show, donde Oreiro cuenta detalles del western Las Rojas, del director Matías Lucchesi, que coprotagoniza con Mercedes Morán, pero además de su participación en los programas de TV La Voz y Got Talent. Cita. "Yo siento que en mi país soy yo, soy 'la Nati', y en Argentina, no sé por qué, me cuesta más hacer personajes como actriz si se me reconoce mucho como Nati en la televisión", dijo la destacada uruguaya, entre varios reflexiones.



Para entretenerse

Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar el lunes.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



