Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lacalle planteó malestar al Pit-Cnt por dichos en acto

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este jueves con las principales noticias para empezar el día. Una reunión entre el gobierno y la central sindical en medio del debate político por medidas para esta coyuntura. Empecemos el recorrido.

Aclaremos

El acto del domingo por el Día de los Trabajadores siguió dando que hablar en las últimas horas. El presidente Luis Lacalle Pou catalogó ayer algunas expresiones desde el Pit-Cnt durante el acto del 1° de mayo de “no ciertas” y que “traspasan los límites” de lo aceptado. Encuentro. Así se lo transmitió el mandatario a la cúpula del Pit-Cnt en Torre Ejecutiva, que le presentó 10 propuestas “para la reactivación económica y salida de la crisis”, que incluyen “ajustes tributarios transitorios”. Antecedente. Sin mencionarla directamente, el mandatario se refirió a algunos dichos de Fernanda Aguirre, la secretaria de Derechos Humanos del Pit-Cnt. Durante su discurso, la dirigente entre varias críticas lanzó: “No solo sube el precio de las cosas necesarias para la vida, también sube el sueldo del presidente, mientras los ingresos de los trabajadores bajan”.

Ética

Mientras el diputado Gerardo Núñez se encuentra con licencia tras ser denunciado por violencia de género, el diputado blanco Rodrigo Goñi volvió a presentar ayer su proyecto de ley para crear una Comisión de Ética en cada una de las Cámaras (Senado y Diputados). Objetivo. La redacción que se había presentado en 2017 busca conocer y resolver cualquier situación de orden ético que merezca reparos e involucre a los legisladores. Allí se establece la creación de una comisión especial elegida por voto secreto y con una mayoría especial de dos tercios, “a fin de contar con las mayores garantías”.

Reporteros

Se generó una polémica por el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), mientras Uruguay es escenario de la conferencia que la Unesco realiza todos los años a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Informe. Da cuenta de un retroceso de Uruguay en la libertad de prensa, al menos desde el último año, tras pasar del puesto 18 al 44 en ese índice. Diferencias. Mientras el gobierno plantea que esta conclusión no es de recibo y apuntan contra un cambio en la metodología, desde la organización, su director regional, Emmanuel Colombié, reconoció que hubo un cambio en la metodología del trabajo y por lo tanto ese descenso debe ser “relativizado”. De todas formas, Colombié dijo que ese cambio no significa que no exista un “deterioro observado en Uruguay” en la libertad como actúan y trabajan los periodistas.

Paso de la Fed

La Reserva Federal (Fed, el banco central estadounidense) resolvió este miércoles la mayor suba de tasas de interés desde el año 2000. Varias consecuencias. Un efecto es que vuelve más atractivos los títulos de deuda estadounidense, considerados libres de riesgo. Esto podría llevar a una salida de capitales de mercados emergentes, como el uruguayo. Para conocer más del impacto de esta medida, te recomiendo la siguiente nota.



Respaldo estadounidense

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos pasaron información a las fuerzas militares ucranianas que les ha permitido localizar y eliminar a una docena de generales rusos participantes en la invasión, informó el diario The New York Times. Seguimiento. Esta ayuda de inteligencia se enmarca en la asistencia militar prometida por el presidente estadounidense Joe Biden, que además del componente financiero, incluye proporcionar a Ucrania armas y equipos de última generación.

Para entretenerse

¿Qué ver?: "Años luz", "Doctor Strange" y "La medium" renuevan la cartelera de cines.



"¿Quién es la máscara?": conocé (casi) todos los secretos del formato que estrena La Tele.



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocerlas y suscribirte podés hacerlo aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.