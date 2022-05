Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pit-Cnt pide "diálogo" para la reforma de la seguridad social

¡Buen lunes! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. La central sindical cargó contra el gobierno, que presentó un panorama alentador sobre el empleo. Empecemos el recorrido.

"No presente el proyecto"

El presidente del Pit-Cnt Marcelo Abdala cargó contra la reforma de la seguridad social en el acto de la central sindical por el Día de los Trabajadores, el primero que se hizo luego de dos años de pandemia. Además, pidió un aumento en la inversión pública y de medidas económicas para los sectores más sumergidos. Diálogo. “Solicitamos con modestia que el Poder Ejecutivo no presente el proyecto elaborado por la comisión técnica y que convoque a un diálogo, cuanto antes, para la seguridad social con todos los involucrados y que, entre todos, levantemos una perspectiva”, dijo Abdala. Antecedente. El sindicalista apuntó contra el documento de la comisión de expertos que analizó el tema, aprobado en noviembre pasado, que contó solo con respaldo del oficialismo y la negativa del Frente Amplio. Allí, los expertos recomendaron que todos los sistemas converjan a los 65 años de edad mínima para jubilarse, entre otros aspectos. Caso. Una mujer irrumpió en el acto para denunciar la muerte de su hija mientras trabajaba, según dijo debido a las “condiciones laborales”. “El Pit-Cnt no me atendió como tendría que haberme atendido y mi hija murió el 7 de enero”, remarcó la mujer. Luego, Abdala se comprometió públicamente a ayudarla.



40.000 nuevos puestos

Ayer de noche, el ministro de Trabajo Pablo Mieres - que estuvo presente en el acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores junto a otros dirigentes - encabezó una conferencia de prensa donde presentó un balance de la situación laboral y las perspectivas a futuro. Planteo. El ministro sostuvo que el gobierno apuesta a la recuperación del poder adquisitivo, y estimó que en 2022 se crearán unos 40.000 nuevos puestos laborales. Esto supone, dijo, “buena parte” de los 50.000 empleos perdidos durante el último período de gobierno del Frente Amplio. Cifra. Mieres también destacó que la reducción de los trabajadores informales pasó del 25% (en 2019) al 22%.



Reunión con Pereira

El diputado comunista Gerardo Núñez se reunirá este lunes con el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira para hablar de una denuncia en su contra. Se trata de un caso diferente a la denuncia anónima por presunto abuso sexual, que se conoció en marzo y tras lo cual pidió licencia. Pasos. Núñez fue intimado por la Justicia a concurrir a un programa para hombres que ejercen violencia. El caso ya se encuentra en manos del Tribunal de Conducta del Frente Amplio. Posición. Fuentes del partido opositor consultadas por El País, indicaron que al momento no está previsto solicitarle al legislador que renuncie a su banca en la Cámara de Diputados.

Pichetto

El político argentino Miguel Ángel Pichetto, excandidato a vicepresidente por la fórmula con que Mauricio Macri, calificó a Luis Lacalle Pou como un “presidente moderno” en entrevista con El País donde habló también de la situación de la vecina orilla. "En Argentina, ser capitalista, ser emprendedor o tener una industria o un comercio no es bueno", consideró el dirigente, quien además habló sobre líderes políticos argentinos.

Planes

El presidente del Banco Central (BCU) Diego Labat habló sobre la situación de la inflación, las medidas del gobierno, el dólar, la preocupación de los exportadores y más. Antecedente. El gobierno de Luis Lacalle Pou tiene una inflación de 9,38% en 12 meses a marzo. Eso lo llevó a adelantar ajustes de salarios públicos y jubilaciones y convocar a privados a hacerlo, ante la pérdida de poder de compra. Te recomiendo esta entrevista de El País (para suscriptores).

Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



