Peri Rossi contó qué significa ganar el Cervantes

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este viernes con las principales noticias para empezar el día. A horas de alta tensión política en la capital por un préstamo millonario, en España se destacó a una uruguaya. Empecemos el recorrido.

Tercera uruguaya y sexta mujer

Sí, hoy empezamos a miles de kilómetros. Nos vamos a Madrid porque allí se entregó el Premio Cervantes 2021 a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi este viernes. De local. Vive en Barcelona desde los años setenta pero no asistió a la ceremonia por problemas de salud. En su lugar, el premio lo recibió la actriz argentina Cecilia Roth. Entrevista. Peri Rossi habló con El País de el exilio, la escritura y qué significa ganar el Cervantes. Logro. Se trata del galardón más importante de la literatura en español y de esta forma ya son seis las mujeres que lo han obtenido, entre ellas la también uruguaya y escritora Ida Vitale, que lo recibió en 2018. En tanto, se trata de la tercer figura en alcanzar este premio. Además de Peri Rossi y Vitale, el escritor Juan Carlos Onetti, lo recibió en 1980.

Casi

Volviendo a Uruguay, y más precisamente a la capital, la intendenta de Montevideo Carolina Cosse no obtuvo los votos necesarios en la Junta Departamental para el préstamo del BID de US$ 70 millones. Horas de tensión. Finalmente, el edil del Partido de la Gente Victor Prado - que se autoproclamó “más blanco que Aparicio Saravia” - votó en contra y el Frente Amplio quedó en la orilla, con 20 votos a favor de los 21 necesarios. Respuesta. Cosse calificó lo ocurrido como una "injusticia" y lanzó: “No nos quieren dejar limpiar Montevideo, no nos quieren dejar trabajar”. Además de excusarse ante el BID en nombre del país, adelantó que en 10 días presentará un nuevo plan en el marco de la estrategia ambiental, que será financiado con recursos propios de la comuna.



A negociar

Hoy se instalará el Consejo Superior Tripartito, donde 83 mesas de diferentes sectores, de un total de 186, discutirán la posibilidad de adelantar un año los correctivos por inflación. Antecedente. Se trata de un paso que adelantó el presidente Luis Lacalle Pou el lunes para replicar la medida que se activó en funcionarios públicos y jubilados para evitar una pérdida del poder adquisitivo producto de la escalada de precios. Les recomiendo una nota (para suscritores) con las claves de las negociaciones y las diferentes posturas. Atención. Vinculado a medidas en esta coyuntura, el gobierno extendió por decreto la exoneración del IVA al asado desde el 23 de abril por un plazo de 30 días.

Gripezinha

El próximo martes llegarán al país las vacunas antigripales, que si bien están disponibles para la población, los científicos que asesoran al MSP acordaron la priorización de algunos grupos específicos y estos serán llamados a vacunarse inicialmente. ¿Cuáles son? Los niños de entre seis meses y cinco años, los mayores de 60 años, así como las personas con inmunosupresión, diabéticos, hemodializados y aquellos con una enfermedad pulmonar crónica.

Grave acusación

Continúa el drama de la guerra en Ucrania y ahora se suma una nueva denuncia grave. El alcalde de la ciudad ucraniana de Mariúpol informó este viernes la existencia de una gran fosa común en la que han podido ser enterradas entre 3.000 y 9.000 cadáveres, y como prueba de ello mostró imágenes tomadas desde un satélite por la empresa tecnológica Maxar. Resisten. Esta denuncia se produjo poco después de que el presidente ruso anunciara la toma de Mariúpol. Aclaración. Este paso en cualquier caso es incompleto porque queda por ocupar una acería donde resisten al menos 2.000 combatientes ucranianos.

Para entretenerse

Hilda Lizarazu y Skay Beilinson, dos figuras del rock argentino que vuelven a Montevideo.



"Muñeca Rusa 2": una de las mejores series de Netflix volvió más delirante que nunca.



Inaugura "El otro expresionismo", la muestra que recupera el arte de Jorge Páez Vilaró.



