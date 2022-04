Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Frente Amplio busca el voto de oro para préstamo del BID

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este jueves con las principales noticias para empezar el día. Se viven horas clave en la capital a nivel político por un monto millonario. Empecemos el recorrido.

Define el partido

Imagínese la tensión que hay a nivel político en Montevideo que este jueves se vota en la Junta el préstamo del BID por US$ 70 millones y faltaría un voto después de un quiebre en la coalición. ¿Qué pasó? El Frente Amplio necesita llegar a los 21 votos para dar luz verde con el millonario monto, pero tiene 18 ediles. Respiro. Cuenta con dos votos colorados por el apoyo del sector colorado Ciudadanos que lidera el ministro de Ambiente Adrián Peña, pero ya se sabe que el resto de los ediles colorados y blancos votarán en contra. Esperanza. Sin embargo, no todo está perdido para el oficialismo porque hay un voto que vale oro, el del edil del Partido de la Gente Victor Prado. Más sube la incertidumbre cuando la determinación del grupo Unión Vecinal del partido verde es no tomar una decisión “hasta el último segundo”.



Desde Harvard

Antes de pasar a otras noticias, les quiero recomendar especialmente una nota sobre Milagros Costabel desde Harvard. Destacada. La joven uruguaya ciega de nacimiento, autodidacta en el aprendizaje de inglés que estudió con YouTube e hija de una familia trabajadora donde ninguno de sus padres terminó el liceo cuenta a El País su experiencia en una de las universidades más importantes del mundo.

5 puntos

Si nos vamos a otros temas, la aprobación del gobierno de Luis Lacalle Pou cayó cinco puntos porcentuales, la desaprobación creció cinco puntos, de acuerdo a la última encuesta de Equipos. ¿En qué nivel se ubica? La última medición marca que 47% de los uruguayos en edad de votar dice aprobar la gestión y 33% desaprueba. Para conocer más detalles del sondeo y su evolución te recomiendo la siguiente nota.



Cuidate igual

Se terminó la emergencia sanitaria por coronavirus pero autoridades y expertos piden mantener cuidados sanitarios. Cautela. El director de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, Gabriel Peluffo, dijo a El País que desde la cartera “todavía no” se está pensando en ampliar las franjas etarias habilitadas para recibir una cuarta dosis contra el covid-19 por la buena situación epidemiológica. Sigue. De esta forma, se mantiene la recomendación para los mayores de 60 años y mayores de 50 con comorbilidades. Camas de CTI. Relacionado con el coronavirus, les recomiendo una nota (para suscriptores) que da cuenta que más de la mitad de los pacientes internados hoy en CTI con una condición respiratoria ingresaron por enfermedades diferentes al covid-19.



Toma estratégica

La estratégica ciudad puerto ucraniana de Mariúpol cayó en manos rusas este jueves asegura el gobierno encabezado por Vladimir Putin, que celebró el "éxito" de sus tropas. No es tan así. Rusia reveló ayer que resultó exitoso el primer ensayo del misil balístico intercontinental Sarmat, un arma de nueva generación, que Estados Unidos aseguró que no ve en el ninguna “amenaza”.

Para entretenerse

"Coda", "La ciudad perdida" y "Rifkin's Festival": los estrenos de cine de la semana.



Estrenos de Netflix en mayo 2022: todas las películas y series que llegan a la plataforma.



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



