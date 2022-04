Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entre "complicado" no subir precios y el camino "más directo, sensato y justo"

¡Buen miércoles! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. Transcurre el debate por las últimas medidas que activó el gobierno en un contexto de guerra. Empecemos el recorrido.

Por esa línea

Sigue dando que hablar el aumento salarial adicional del 2% para los empleados públicos y de 3% para los jubilados y la sugerencia de replicarlo en algunas mesas del sector privado, que anunció el presidente Luis Lacalle Pou como medida para recuperar el poder adquisitivo. Giro. La estrategia del gobierno pasó a atender las presiones inflacionarias por el lado de los ingresos, colocando más plata en sueldos de los trabajadores. Defensa. El presidente declaró ayer en Soriano que optó por el camino “más directo, sensato y justo", y le respondió a varios especialistas que marcaron críticas con lo definido: “Ellos analizan lo que hacemos o dejamos de hacer, nosotros tenemos que tomar decisiones". Más medidas. Se extenderá la exoneración del IVA al asado de tira y se continuará trabajando en medidas concretas, dijeron fuentes del gobierno a El País.



Diferencias

Mientras el gobierno sostiene que el impacto del aumento de salarios sobre los precios será "muy, muy mínimo", economistas y empresarios han planteado que la medida puede generar presiones inflacionarias. Postura. El titular de la Cámara de Comercio Daniel Sapelli admitió que “se sabe que ocurre” un traslado a precios cuando se definen las subas de sueldos y, después dijo, “aumenta la inflación y en función de eso se termina por hacer un nuevo ajuste”. Otra mirada. El economista Jorge Caumont dijo que “es probable” que pueda pasarse a precios los incrementos salariales, pero lo relativizó por ser un 2% o 3%. “Los precios van a seguir aumentando porque la inflación es externa”, precisó, y aseguró que las medidas dispuestas por el gobierno “están perfectas”.

Horas que valen oro

El préstamo del BID de US$ 70 millones para la capital se definirá el próximo lunes y a escasos días oficialismo y oposición intercambian ideas. Planteo. La Intendencia de Montevideo le hizo ayer una devolución de los planteos que presentaron semanas atrás blancos y colorados. Lectura. El documento que entregó ayer el oficialismo consta de seis puntos concretos - que agrega US$ 6 millones para saneamiento - y, en principio, la respuesta está “muy lejos” de lo pretendido por los nacionalistas, según comentaron a El País fuentes partidarias. Todo suma. El 25 de abril se llevará adelante la sesión extraordinaria de la Junta Departamental en la que se votará por sí o por el no al proyecto oficialista que necesita de tres votos más para llegar a los 21 necesarios.

Océano

Este miércoles declarará ante la jueza penal María Noel Tonarelli, una de las 18 víctimas de abuso y explotación sexual en el marco de la Operación Océano. La chica empezó a ser explotada sexualmente cuando tenía 17 años y testificará por contactos realizados por seis imputados. La declaración anticipada de esta joven, que debía ser a principios de febrero pasado, fue postergada porque la víctima viajó a Europa.

Otro plan

Mirando al futuro, el Codicen aprobó en las últimas horas el “documento base” para la transformación educativa. Diferencias. El nuevo documento de 58 páginas que plantea el qué, cómo y para qué de la educación obligatoria en Uruguay fue aprobado por tres votos a dos. Los que votaron en contra fueron los dos representantes de los docentes. Otra mirada. Para conocer las cuatro claves que, según el nuevo marco, debería lograr toda persona que termine la educación obligatoria, y más, les recomiendo esta nota (para suscriptores).

Para entretenerse

Entrevista a la humorista y comunicadora Manuela da Silveira que hará en la sala Hugo Balzo en el ciclo "Sala de comediantes".



"Casados con hijos" aparece en la temporada final de "Better Call Saul" y las redes explotan.



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocerlas y suscribirte podés hacerlo aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.