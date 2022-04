Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sorpresa en empresarios tras anuncio de aumento adicional

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este martes con las principales noticias para empezar el día. A la salida de Semana Santa hubo mucho movimiento político, con definiciones clave. Empecemos el recorrido.

Nuevas medidas

Ante una escalada de precios producto de la guerra en Ucrania, el presidente Luis Lacalle Pou informó ayer que, a partir del 1 de julio, se dará un aumento adicional a los trabajadores públicos de 2% y en las jubilaciones del 3%. Efecto. Con este agregado a este grupo dijo que se debería estar por encima de la inflación esperada. Postura. “El tema es el poder adquisitivo, no es el precio en sí”, remarcó presidente, quien puntualizó que estas medidas se pueden tomar porque el gobierno ha tenido “una política económica sostenible”. Habrá más. El MEF y el Mides trabajan en medidas orientadas a la población más vulnerable. Según supo El País, el próximo paquete de medidas incluye aumentos adicionales a las ayudas económicas que reciben, por ejemplo los beneficiados con la aplicación TuApp.



Reacciones

Si bien líderes de la coalición respaldaron la medida del gobierno, desde la oposición criticaron lo anunciado y esto generó sorpresa en el sector empresarial privado. Cautela. Dirigentes de las distintas cámaras empresariales intercambiaron llamadas y mensajes en los grupos de WhatsApp para definir con qué posición irán al Consejo Superior Tripartito, que convocará el gobierno, y no dieron declaraciones. Sugerencia de gobierno. Se convocarán a 88 mesas de negociación con el objetivo de que el sector privado vaya en línea con el gobierno y así lograr que los salarios de todo el país no pierdan poder de compra y queden por encima de la inflación.

Número dos

La vacancia en el cargo del fiscal de Corte adjunto genera preocupación en el sistema político. Antecedentes. Juan Gómez asumió como fiscal de Corte en octubre pasado luego de que renunciara Jorge Díaz. Como no se designó su suplente adjunto, Gómez no tiene quién lo releve. Último caso. La esposa e hija de Gómez son funcionarias de Fiscalía, tal como informó El País - y admitió el propio jerarca - en su edición de este domingo. Posturas. Cabildo planteó la necesidad de llegar a un acuerdo para designar al número dos de la Fiscalía General de la Nación, mientras que en el Frente Amplio no hay una postura contraria de llegar a un consenso para definir al fiscal adjunto.

Demoras

El caso generó polémica en los últimos días. El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo la semana pasada que las demoras en la distribución de medicamentos se deben arreglar “cuanto antes” y advirtió que si esto no se corrige se privatizará el servicio. Lo que falta. Fuentes de ASSE indicaron a El País que los fármacos que previenen la hipertensión, un analgésico y algunos antibióticos son los que “frecuentemente” están sufriendo demoras en el traslado. Encuentro. Directorio de ASSE se reunirá con la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) después de que el gremio solicitara una reunión para “aclarar” los dichos de Cipriani.

A por todo

Sí, continúa la guerra en Ucrania, y ahora las fuerzas rusas lanzaron una nueva ofensiva para hacerse con el control completo del Donbás. Punto especial. Gran parte de esta zona del este de Ucrania está bajo el control de los separatistas prorrusos de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk. Advertencia. Estados Unidos alertó ayer de que Rusia estaba enviando refuerzos de material y soldados al Donbás para lanzar una gran ofensiva de un momento a otro.

Para entretenerse

Entrevista con Gastón Puentes y Gastón Pepe, de la banda uruguaya Cuatro Pesos De Propina, a días del show que ofrecerán en el Teatro de Verano.



"Heartstopper", un thriller y un documental: tres estrenos recomendados en streaming.



Historias, emoción y alguna injusticia en la penúltima audición a ciegas de "La Voz".



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital y me podés escribir a [email protected] por cualquier comentario.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocerlas y suscribirte podés hacerlo aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.