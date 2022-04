Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Batería de propuestas para controlar suba de precios

¡Buen miércoles! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo hoy con las principales noticias para empezar el día. Hay gran actividad política en plena Semana Santa. Empecemos el recorrido.

Coalición propone

Sí, la guerra en Ucrania ha impactado en todo el mundo y Uruguay no es la excepción. En este contexto, varios integrantes de la coalición presentaron una serie de medidas para contener la suba de los precios y hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo. Colorado. Ayer te contaba el cuórum que obtuvo el plan de Cabildo Abierto para quitar el IVA a 19 alimentos durante seis meses, pero este martes el sector colorado Ciudadanos presentó al presidente Luis Lacalle Pou ocho medidas con algunos ajustes salariales incluido. Respuesta. Desde Batllistas esto no gustó mucho. “Hubiera sido conveniente elaborar una propuesta como partido", dijo el diputado del otro sector Conrado Rodríguez. Debate interno. La bancada blanca no trató la idea de Manini Ríos, pero ya aparecieron voces contrarias. Iniciativas. Al mismo tiempo, senadores nacionalistas presentaron proyectos para bajar el precio de los combustibles, del supergás, y el pórtland, y suspender temporalmente la mezcla de biodiésel.

Se investiga

El caso sonado sigue en la órbita judicial. La adolescente de 16 años que denunció haber sido violada en una fiesta de la juventud blanca dio el miércoles pasado el nombre de uno de los posibles abusadores, según señalaron fuentes del caso a El País. Fiscal. No obstante, la fiscal a cargo del caso, Alicia Ghione, dijo a El País: “Al día de hoy no tengo identificados a ninguno de los agresores y mucho menos en calidad de imputado”. También dijo que la víctima no “identificó claramente a nadie”, ni tampoco lo hicieron los testigos que declararon.

"No llame"

Sí, puede ser miércoles pero te traigo buenas noticias igual. Registro. A partir de mayo, los usuarios que quieran evitar llamadas por promociones podrán comunicar su intención de formar parte del registro “No llame”. Esto es una decisión que se reglamenta "a los efectos de permitir que no sean víctima del uso abusivo de campañas publicitarias en donde se ofrecen bienes o servicios que no son solicitados por el cliente”, dijo a El País Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones del MIEM. ¿Cómo hacerlo? Te recomiendo ver los detalles en esta nota (para suscriptores).



"Genocidio"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó este martes a Vladimir Putin de cometer un “genocidio” en Ucrania. Es la primera vez que usa esta palabra para hablar del ataque ruso desde que estalló la guerra el 24 de febrero. Serie de críticas. Biden ha llegado a calificar a Putin de “carnicero” y ha acusado al Kremlin de cometer crímenes de guerra. Lectura local. Vinculado con este conflicto, les recomiendo una nota sobre el monitoreo que hace el gobierno de la guerra y qué analiza de su efecto en precios.

Copa

Hoy Nacional enfrenta a Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores a las 21:00 en el Gran Parque Central. Todos los detalles de este partido, así como la reseña de lo que fue el encuentro entre Peñarol y Olimpia de Paraguay, los podés encontrar en Ovación.



Para entretenerse

En Australia, Ragnar de "Vikingos" probó el mate y una uruguaya estuvo ahí para ver su reacción.



Festival de Cinemateca 2022: una guía con las películas que conviene no perderse este año.



Y de yapa "El juego del calamar": ¿qué personajes regresarán en su segunda temporada?.



