Piden quitar el IVA a 19 alimentos durante seis meses

¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este martes con las principales noticias para empezar el día. Al mismo tiempo que se desarrollan las primeras vacaciones después de la emergencia sanitaria, a nivel político analizan medidas para esta coyuntura. Empecemos el recorrido.

Por unanimidad

La iniciativa que presentó el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos tuvo recepción por parte de todos los partidos en el Senado. ¿Qué acordaron? Proponer al Poder Ejecutivo quitarle el IVA a 19 alimentos - lista disponible aquí - durante seis meses. Mecanismo. El senador nacionalista Jorge Gandini explicó que esta propuesta se hace por la vía de la minuta de comunicación porque las exoneraciones impositivas son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. El texto, que incluye cambios respecto al planteo original de Manini Ríos, será analizado en sala en la próxima sesión de la Cámara de Senadores. Otros puntos. La minuta también insta a "promover acuerdos con la cadena de distribución y comercialización" de los alimentos de la lista. Además propone "considerar la posibilidad de canalizar esta exoneración a través de la utilización de medios de pago electrónicos, a efectos de garantizar que los beneficios alcancen efectivamente a los consumidores".

Déficit

Como ya esperaban las autoridades desde tiempo atrás, el negocio de pórtland y la venta de cal de Ancap volvió a perder en 2021. Cifras. De acuerdo al balance presentado por el directorio de la empresa, esta línea de negocio presentó pérdidas por aproximadamente US$ 15 millones. ¿A qué se debe? Por un lado, por una pérdida de US$ 13 millones en el negocio de producción de pórtland y por otro lado, por el resultado negativo en US$ 2 millones de la operativa comercial -más el negocio de la cal- en manos de Cementos del Plata (una subsidiaria de Ancap). Más detalles en el siguiente link.

Con cuidado

Un informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) advierte que el 62% de los directores de escuelas perciben como “probable” o “muy probable” que ocurran robos cerca de las instituciones. Diferencias. El informe muestra una gradualidad en la percepción de inseguridad según el tipo de escuela en la que ejerce el director y el contexto en la que está la institución. Más detalles del informe, a continuación.



Tomate tu tiempo

La saturación en los pasajes fronterizos con Argentina durante el fin de semana generó mucha preocupación en el gobierno. Consejos. Remo Monzeglio, subsecretario del Ministerio de Turismo, aconsejó en diálogo con El País que quienes salgan de Uruguay el miércoles eviten las horas de mayor intensidad – que son alrededor del mediodía - y se informen sobre los requisitos de ingreso para Argentina o Brasil. Salto. El coordinador del Centro de Frontera Concordia-Salto, Diego Labeque, informó a El País que el tránsito entre ambos países se cuadruplicaría durante la presente semana.

Estratégico

Sigue la guerra en Ucrania y Mariúpol concentra los combates más fuertes. Las fuerzas ucranianas aseguraron ayer que temen la caída inminente de esta ciudad estratégica ubicada al sureste del país, asediada desde hace más de 40 días por el ejército ruso, y cuyo puerto estaría ya ocupado, según los separatistas prorrusos. Clave. Esta captura le permitiría a Putin consolidar sus conquistas en la franja costera a lo largo del mar de Azov, conectando así las regiones del Donbás con la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



