¡Hola! Soy Agustín Magallanes, periodista Digital, y vuelvo este viernes con las principales noticias para empezar el día. En la previa de Semana Santa o Semana de Turismo - te dejo aquí el tiempo para esos días - los cruces políticos se intensificaron.

No me voy nada

El edil Juan López, que dio el voto decisivo en Canelones para aprobar un fideicomiso de US$ 44 millones, impulsado por Yamandú Orsi, dijo por estas horas que no renunciará al Partido Nacional y que conservará su banca. Marcha atrás. Después de analizarlo con allegados, López se convenció de que la renuncia que le había prometido al presidente nacionalista por teléfono no la presentará. ¿Qué dijo? “No voy a renunciar. Voy a pedir que me reciba el Directorio cuando se reúna después de la Semana de Turismo”, sostuvo López a El País. Para conocer más te recomiendo esta nota (para suscriptores) sobre el asunto.

Tensión

En las últimas horas, ocho diputados blancos anunciaron que se separaron y formaron una "bancada independiente". ¿Qué pasó? El nombre que asumiría la coordinación de los nacionalistas en la cámara baja derivó en una polémica. Antecedentes. Martín Lema, que estaba previsto ocupara ese cargo en 2021, le ofreció de palabra a Rodrigo Goñi (Espacio 40) y Álvaro Viviano (Por la Patria) si querían asumir ese rol. Pasos. Goñi tomó la posta en 2021 y Viviano entendió que allí se había logrado “un acuerdo de palabra” para que él fuese su sucesor este año. Pedido. Aire Fresco - el grupo blanco con más peso electoral -, pidió la coordinación y Goñi designó en el cargo a Pedro Jisdonian, lo que molestó a Viviano. Aclaración. A pesar de los choques internos, Viviano comentó a El País que su bancada no pone en juego la unidad partidaria.

Arresto domiciliario

Seguramente recordarán el caso. El futbolista Nicolás Schiappacasse fue detenido el 26 de enero pasado con un arma hurtada en la previa de un clásico que se jugó en Maldonado. Novedades. Ayer fue condenado por la Justicia como autor de reiterados delitos de tráfico interno de armas de fuego y municiones, entre otros. Pena. Será de 14 meses de prisión, de los cuales ya cumplió dos meses y 12 días. En tanto, deberá cumplir seis meses de arresto en su casa y solo tendrá permiso para salir a entrenar y jugar los partidos con el Tanque Sisley. Investigación. Fuentes del caso indicaron que Schiappacasse “tenía un buen pasar económico. Por eso, al futbolista le pedían dinero para las pintadas” en muros que exaltaban a Peñarol.

"Mucho más horrible"

Sigue la guerra en Ucrania. Las escenas de horror que se vieron en Bucha son inferiores a lo que se encontraron en Borodianka, una pequeña localidad al noroeste de Kiev, aseguraron las autoridades ucranianas. El presidente de ese país, Volodimir Zelenski dijo que la situación es “mucho más horrible” y “hay más víctimas”. Sanción. Este jueves, con el respaldo de Uruguay, se expulsó a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



Ranking

Conocé las 100 empresas y líderes empresariales con mejor reputación de Uruguay, de acuerdo al ranking Merco «Empresas y Líderes 2021». En la siguiente nota (para suscriptores) del suplemento El Empresario muestra que irrumpieron 21 compañías y 19 líderes que en ediciones anteriores no habían aparecido.

Para entretenerse

Semana de la Cerveza 2022: Los Palmeras, Cuarteto de Nos y todos los shows para ver en el clásico sanducero que inicia mañana, sábado.



Además, Uruguay tendrá su propia versión de "El gran juego de la Oca": quién será el conductor.



Esto es todo por hoy, nos volvemos a reencontrar mañana.



Soy Agustín Magallanes, periodista Digital



